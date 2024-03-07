Шоколадный торт с вишневым кремом: рецепт самого вкусного десерта
По этому рецепту торт получается пикантным и вкусным. Он прост в исполнении.
Изюминка этого вкусного торта — это вишневый крем, который прекрасно сочетается с шоколадом. Это торт подойдет для любого торжественного случая. Рецептом поделились на сайте Zhyttia.
Ингредиенты рассчитаны на форму диаметром 24 см.
Шоколадный торт с вишневым кремом
Ингредиенты:
Для теста:
- 330 г муки;
- 60 г какао-порошка;
- 15 г разрыхлителя;
- 6 яиц среднего размера;
- 1 щепотка соли;
- 16 г ванильного сахара;
- 270 г сахарной пудры;
- 150 мл молока (комнатной температуры);
- 150 г растопленного сливочного масла.
Для крема:
- 750 г замороженной или свежей вишни (без косточек);
- 200 г сахарной пудры; 200 г сахарной пудры;
- 1 бутылочка (2 мл) ромовой эссенции (по желанию);
- 250 г мягкого сливочного масла;
- 380-395 г сгущенного молока;
- 100 мл вишневого сока.
Для глазури:
- 70-100 г мелко измельченных ядер грецких орехов;
- 100 г растопленного шоколада;
- 1 столовая ложка подсолнечного масла (без запаха).
Сначала приготовьте тесто: смешайте муку с какао-порошком и разрыхлителем.
Яйца разбейте в глубокую миску и взбейте их со щепоткой соли и ванильным сахаром до получения пышной массы. После добавьте сахарную пудру и продолжайте взбивать миксером, пока масса не побелеет.
Вмешайте растопленное масло и молоко.
Смесь сухих ингредиентов просейте в миску и перемешайте миксером, пока тесто не станет однородным и без комочков.
Полученное тесто вылейте в форму, застеленную фольгой или бумагой для выпечки.
Выпекайте в разогретой до 175°C духовке 45-50 минут. Проверьте готовность с помощью зубочистки. Затем достаньте его из духовки и дайте полностью остыть.
И готовьте крем. Замороженную вишню без косточек выложите в кастрюлю. Добавьте сахарную пудру и ромовую эссенцию и перемешайте. Вместо эссенции можно добавить две столовые ложки бренди или чайную ложку корицы.
Ставим кастрюлю на огонь. Доведите вишни до кипения, затем снимите с огня и процедите через сито. Дайте остыть до комнатной температуры.
Мягкое масло взбейте миксером до пышности. Затем добавьте сгущенное молоко и вишневый сок и взбейте крем.
После полного остывания разрежьте корж на три круга. Вырежьте у среднего коржа мякиш в середине. И соберите торт. Смажьте нижний корж кремом, сверху положите кольцо для торта. Вырезанный мякиш нарежьте на мелкие кубики. Оставшиеся сливки смешайте с отцеженными ягодами.
Часть кубиков добавьте в крем и перемешайте. А из остальных кубиков сделайте крошку, смешайте с небольшим количеством вишневого сока и перемешайте с кремом.
Край кольца на торте смочите вишневым соком, добавьте крем и накройте коржом. Пусть торт постоит в холодильнике несколько часов. Затем покройте его шоколадной глазурью из шоколада и масла. Посыпьте его измельченными грецкими орехами.
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