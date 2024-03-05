Рецепт за 10 минут: нежные рулетики из лаваша с сыром к завтраку

Такие рулетики пригодятся для перекуса на работе, их можно взять на пикник. Только не забывайте, что главный ингредиент — сыр.

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Идеальный вариант для завтрака — готовится за 10 минут из самых простых продуктов. Поэтому современная женщина, которая, кроме домашнего хозяйства, воспитания детей и работы, еще имеет множество увлечений, 100% оценит этот рецепт.

Ингредиенты:

лаваш — 2 листа;

колбаса вареная — 200 г;

твердый сыр — 150 г;

укроп — 1 пучок;

майонез — 2-3 ст. л.;

подсолнечное масло для жарки;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Подготовим начинку для рулетиков. Для этого вареную колбасу натираем на крупной терке, а твердый сыр — на мелкой. Смешиваем сыр и колбасу в глубокой миске. Туда же добавляем мелко нарезанный укроп, майонез и черный молотый перец по желанию. Все тщательно перемешиваем. Должна образоваться смесь, похожая на намазку.

Берем лист лаваша и смазываем его по всей поверхности подготовленной начинкой. Закручиваем лаваш в рулет и нарезаем порционными кусочками длиной 4-5 см. То же самое делаем и со вторым лавашем.

Обжариваем рулетики с двух сторон до золотистой корочки. Жарить нужно на среднем огне, не накрывая крышкой. Подаем рулетики к столу горячими. Они получаются хрустящими снаружи и нежными, с тягучим сыром внутри.

Конечно, с начинкой для рулетиков можно экспериментировать, неизменным ингредиентом остается только сыр. В такие рулеты можно добавлять болгарский перец, помидоры, грибы и т.д.

Подавайте рулетики с начинкой к чаю или кофе, а также как дополнение к первым блюдам. Кроме того, такие рулетики можно взять с собой для перекуса на работу или даже на пикник.

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