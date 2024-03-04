Недорогой шоколадный пирог: рецепт вкусного десерта
Вкусный шоколадный пирог можно приготовить и без особых затрат. Десерт получается очень вкусным.
Шоколадные пироги можно приготовить по разным рецептам. И этот нежный пирог готовится по простому рецепту из самых простых ингредиентов. И получается влажным, чем-то напоминающим шоколадный фондан – популярный французский десерт. Фокус расскажет, как его приготовить.
Ингредиенты рассчитаны на прямоугольную форму размером 20х30 см.
Влажный шоколадный пирог
Ингредиенты:
- какао-порошок – 30 г;
- растворимый кофе – 1,5 ч. л.;
- кипящая вода – 120 мл;
- темный шоколад – 60 г;
- сливочное масло – 50 г;
- растительное масло с нейтральным вкусом – 120 мл;
- два яйца;
- два яичных желтка;
- сахар – 400 г;
- мука – 260 г;
- ванильный сахар – 1 ч. л.;
- соль – 3/4 ч. л.
Для покрытия:
- арахис жареный соленый – 100 г (или другие соленые орешки, например миндаль);
- два яичных белка;
- сахар – 30 г;
- ванильный сахар – 1/2 ч. л.
Застелите бумагой для выпечки форму. Растопите сливочное масло. Измельчите шоколад и добавьте порошок какао и молотый, или растворимый кофе. Залейте кипящей водой, оставьте на минуту. Перемешайте силиконовой лопаткой.
Вмешайте в шоколадную смесь растопленное сливочное и растительное масло. Добавьте яйца и желтки. Растирайте лопаткой или венчиком, пока смесь не станет однородной и гладкой. Добавьте сахар и ванильный сахар, перемешайте.
Лопаткой вмешайте в смесь муку и соль. Тщательно перемешайте смесь и вылейте в подготовленную форму.
Поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов и выпекайте 10–15 минут, чтобы тесто начало густеть. За это время приготовьте покрытие.
Взбейте венчиком белки с сахаром и ванильным сахаром, пока сахар не раствориться. Добавьте крупно нарезанный арахис, перемешайте.
Достаньте пирог из духовки (он еще не готов), распределите по поверхности начинку и верните в духовку еще на 15–20 минут. Пирог готов, если пружинит при нажатии пальцем.
Остудите пирог, затем достаньте вместе с бумагой и нарежьте на порции.
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