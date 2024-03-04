Недорогий шоколадний пиріг: рецепт смачного десерту

Смачний шоколадний пиріг можна приготувати і без особливих витрат. Десерт виходить дуже смачним.

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Шоколадні пироги можна приготувати за різними рецептами. І цей ніжний пиріг готується за простим рецептом із найпростіших інгредієнтів. І виходить вологим, чимось нагадує шоколадний фондан — популярний французький десерт. Фокус розповість, як його приготувати.

Інгредієнти розраховані на прямокутну форму розміром 20х30 см.

Вологий шоколадний пиріг

Інгредієнти:

какао-порошок — 30 г;

розчинна кава — 1,5 ч. л.;

кипляча вода — 120 мл;

темний шоколад — 60 г;

вершкове масло — 50 г;

рослинна олія з нейтральним смаком — 120 мл;

два яйця;

два яєчних жовтки;

цукор — 400 г;

борошно — 260 г;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

сіль — 3/4 ч. л.

Для покриття:

арахіс смажений солоний — 100 г (або інші солоні горішки, наприклад мигдаль);

два яєчні білки;

цукор — 30 г;

ванільний цукор — 1/2 ч. л.

Застеліть папером для випічки форму. Розтопіть вершкове масло. Подрібніть шоколад і додайте порошок какао та мелену, або розчинну каву. Залийте киплячою водою, залиште на хвилину. Перемішайте силіконовою лопаткою.

Вмішайте в шоколадну суміш розтоплене вершкове масло та рослинну олію. Додайте яйця та жовтки. Розтирайте лопаткою або віночком, доки суміш не стане однорідною і гладкою. Додайте цукор і ванільний цукор, перемішайте.

Лопаткою вмішайте в суміш борошно і сіль. Ретельно перемішайте суміш і вилийте в підготовлену форму.

Поставте в духовку, розігріту до 180 градусів і випікайте 10-15 хвилин, щоб тісто почало густіти. За цей час приготуйте покриття.

Збийте вінчиком білки з цукром і ванільним цукром, доки цукор не розчиниться. Додайте крупно нарізаний арахіс, перемішайте.

Дістаньте пиріг із духовки (він ще не готовий), розподіліть по поверхні начинку і поверніть у духовку ще на 15-20 хвилин. Пиріг готовий, якщо пружинить при натисканні пальцем.

Остудіть пиріг, потім дістаньте разом із папером і наріжте на порції.

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