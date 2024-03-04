Недорогий шоколадний пиріг: рецепт смачного десерту
Смачний шоколадний пиріг можна приготувати і без особливих витрат. Десерт виходить дуже смачним.
Шоколадні пироги можна приготувати за різними рецептами. І цей ніжний пиріг готується за простим рецептом із найпростіших інгредієнтів. І виходить вологим, чимось нагадує шоколадний фондан — популярний французький десерт. Фокус розповість, як його приготувати.
Інгредієнти розраховані на прямокутну форму розміром 20х30 см.
Вологий шоколадний пиріг
Інгредієнти:
- какао-порошок — 30 г;
- розчинна кава — 1,5 ч. л.;
- кипляча вода — 120 мл;
- темний шоколад — 60 г;
- вершкове масло — 50 г;
- рослинна олія з нейтральним смаком — 120 мл;
- два яйця;
- два яєчних жовтки;
- цукор — 400 г;
- борошно — 260 г;
- ванільний цукор — 1 ч. л.;
- сіль — 3/4 ч. л.
Для покриття:
- арахіс смажений солоний — 100 г (або інші солоні горішки, наприклад мигдаль);
- два яєчні білки;
- цукор — 30 г;
- ванільний цукор — 1/2 ч. л.
Застеліть папером для випічки форму. Розтопіть вершкове масло. Подрібніть шоколад і додайте порошок какао та мелену, або розчинну каву. Залийте киплячою водою, залиште на хвилину. Перемішайте силіконовою лопаткою.
Вмішайте в шоколадну суміш розтоплене вершкове масло та рослинну олію. Додайте яйця та жовтки. Розтирайте лопаткою або віночком, доки суміш не стане однорідною і гладкою. Додайте цукор і ванільний цукор, перемішайте.
Лопаткою вмішайте в суміш борошно і сіль. Ретельно перемішайте суміш і вилийте в підготовлену форму.
Поставте в духовку, розігріту до 180 градусів і випікайте 10-15 хвилин, щоб тісто почало густіти. За цей час приготуйте покриття.
Збийте вінчиком білки з цукром і ванільним цукром, доки цукор не розчиниться. Додайте крупно нарізаний арахіс, перемішайте.
Дістаньте пиріг із духовки (він ще не готовий), розподіліть по поверхні начинку і поверніть у духовку ще на 15-20 хвилин. Пиріг готовий, якщо пружинить при натисканні пальцем.
Остудіть пиріг, потім дістаньте разом із папером і наріжте на порції.
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