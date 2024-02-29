Пиріг із лаваша з сиром: рецепт швидкої випічки

Такий пиріг можна готувати як окрему страву або як денний перекус. Він смачний як у теплому, так і в холодному вигляді.

Related video

Якщо у вас є кілька аркушів лаваша і трохи сиру в холодильнику, обов'язково приготуйте дуже смачний пиріг, додавши до інгредієнтів зелень і твердий сир. Страва смачна, корисна і не загрожує вашій фігурі. Своїм рецептом такого пирога поділилася кулінарна блогерка Юлія Симончук. За її словами, це може бути як перекус, так і повноцінна страва.

Пиріг із лаваша, з сиром і зеленню

Інгредієнти:

лаваш круглий — 2 шт;

яйце — 1 шт;

сир твердий — 50 г;

кунжут.

Для начинки:

сир кисломолочний — 300 г;

яйце — 1 шт;

сир твердий/м'який — 30 г;

зелень (кріп, цибуля зелена) — пучок;

сіль — за смаком.

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно приготувати начинку. Для цього до сиру додати натертий сир, вся розім'яти виделкою, додати яйце, сіль, зелень і перемішати.

Тепер приступаємо до основи. Круглий лаваш змастити злегка збитим яйцем, посипати сиром потертим. Зверху викласти другий лаваш і злегка придавити. Розрізати, як показано на відео, на вісім трикутників. Викласти начинку і загорнути краї. Змастити збитим яйцем і посипати кунжутом. Випікати в розігрітій духовці за температури 180 градусів 15-20 хвилин. При подачі порізати.

Читайте також:

Швидкий рецепт: як приготувати пиріг із лаваша із зеленню

Рваний пиріг із лаваша та сиру: простий рецепт смачного та бюджетного перекусу

Ліниві чебуреки з лаваша: простий рецепт смачної страви