Пиріг із лаваша з сиром: рецепт швидкої випічки
Такий пиріг можна готувати як окрему страву або як денний перекус. Він смачний як у теплому, так і в холодному вигляді.
Якщо у вас є кілька аркушів лаваша і трохи сиру в холодильнику, обов'язково приготуйте дуже смачний пиріг, додавши до інгредієнтів зелень і твердий сир. Страва смачна, корисна і не загрожує вашій фігурі. Своїм рецептом такого пирога поділилася кулінарна блогерка Юлія Симончук. За її словами, це може бути як перекус, так і повноцінна страва.
Пиріг із лаваша, з сиром і зеленню
Інгредієнти:
- лаваш круглий — 2 шт;
- яйце — 1 шт;
- сир твердий — 50 г;
- кунжут.
Для начинки:
- сир кисломолочний — 300 г;
- яйце — 1 шт;
- сир твердий/м'який — 30 г;
- зелень (кріп, цибуля зелена) — пучок;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування:
Спочатку потрібно приготувати начинку. Для цього до сиру додати натертий сир, вся розім'яти виделкою, додати яйце, сіль, зелень і перемішати.
Тепер приступаємо до основи. Круглий лаваш змастити злегка збитим яйцем, посипати сиром потертим. Зверху викласти другий лаваш і злегка придавити. Розрізати, як показано на відео, на вісім трикутників. Викласти начинку і загорнути краї. Змастити збитим яйцем і посипати кунжутом. Випікати в розігрітій духовці за температури 180 градусів 15-20 хвилин. При подачі порізати.
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