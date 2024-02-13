Ліниві чебуреки з лаваша: простий рецепт смачної страви

Такі чебуреки надзвичайно просто приготувати. Адже вам не доведеться замішувати тісто.

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Якщо ви любите чебуреки, але не хочете замішувати тісто. То можна спростити процес. Використовуйте лаваш. І чебуреки все одно вийдуть смачними. Рецептом поділилась українська кулінарна блогерка, яка пише під ніком ann_kiper.

Лініві чебуреки

Інгредієнти на 12 чебуреків:

12 круглих заготовок з лаваша;

350 грамів фаршу (свинина та яловичина);

1 цибулина;

50 мл води;

2 яйця

наcіння сезаму;

сіль, перець, спеції за смаком.

Якщо у вас немає круглого лаваша, то ви можете вирізати зі звичайного лаваша за формою тарілки, або використати маленькі тортильї. Можна зробити і квадратні чебуреки звичайно.

Спочатку готуйте начинку. У миску викладайте фарш, додаємо воду та спеції, ретельно перемішуємо. Цибулину подрібнюємо у блендері або дуже дрібно нарізаємо, додаємо до фаршу і знову ретельно перемішуємо.

Яйця розбиваємо у чашку, додаємо трохи солі та ретельно розбовтуємо виделкою, або віночком. На середину лаваша викладаємо ложку фаршу, змазуємо по краях яйцем та щільно притискаємо.

Верх чебурека теж змазуємо яйцем і присипаємо насінням сезаму.

Духовку розігріваємо до 180 градусів. Деко застилаємо пергаментним папером, викладаємо чебуреки і запікаємо 30 хвилин.

Дістаємо, даємо трішки охолонути та насолоджуємось.

Також ви можете приготувати з лаваша смачну шаурму.