Ліниві чебуреки з лаваша: простий рецепт смачної страви
Такі чебуреки надзвичайно просто приготувати. Адже вам не доведеться замішувати тісто.
Якщо ви любите чебуреки, але не хочете замішувати тісто. То можна спростити процес. Використовуйте лаваш. І чебуреки все одно вийдуть смачними. Рецептом поділилась українська кулінарна блогерка, яка пише під ніком ann_kiper.
Лініві чебуреки
Інгредієнти на 12 чебуреків:
- 12 круглих заготовок з лаваша;
- 350 грамів фаршу (свинина та яловичина);
- 1 цибулина;
- 50 мл води;
- 2 яйця
- наcіння сезаму;
- сіль, перець, спеції за смаком.
Якщо у вас немає круглого лаваша, то ви можете вирізати зі звичайного лаваша за формою тарілки, або використати маленькі тортильї. Можна зробити і квадратні чебуреки звичайно.
Спочатку готуйте начинку. У миску викладайте фарш, додаємо воду та спеції, ретельно перемішуємо. Цибулину подрібнюємо у блендері або дуже дрібно нарізаємо, додаємо до фаршу і знову ретельно перемішуємо.
Яйця розбиваємо у чашку, додаємо трохи солі та ретельно розбовтуємо виделкою, або віночком. На середину лаваша викладаємо ложку фаршу, змазуємо по краях яйцем та щільно притискаємо.
Верх чебурека теж змазуємо яйцем і присипаємо насінням сезаму.
Духовку розігріваємо до 180 градусів. Деко застилаємо пергаментним папером, викладаємо чебуреки і запікаємо 30 хвилин.
Дістаємо, даємо трішки охолонути та насолоджуємось.
Також ви можете приготувати з лаваша смачну шаурму.