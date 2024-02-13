Ленивые чебуреки из лаваша: простой рецепт вкусного блюда
Такие чебуреки чрезвычайно просто приготовить. Ведь вам не придется замешивать тесто.
Если вы любите чебуреки, но не хотите замешивать тесто. То можно упростить процесс. Используйте лаваш. И чебуреки все равно получатся вкусными. Рецептом поделилась украинская кулинарный блогер, которая пишет под ником ann_kiper.
Ленивые чебуреки
Ингредиенты на 12 чебуреков:
- 12 круглых заготовок из лаваша;
- 350 граммов фарша (свинина и говядина);
- 1 луковица;
- 50 мл воды;
- 2 яйца
- семена сезама;
- соль, перец, специи по вкусу.
Если у вас нет круглого лаваша, то вы можете вырезать из обычного лаваша по форме тарелки, или использовать маленькие тортильи. Можно сделать и квадратные чебуреки конечно.
Сначала готовьте начинку. В миску выкладываем фарш, добавляем воду и специи, тщательно перемешиваем. Луковицу измельчаем в блендере или очень мелко нарезаем, добавляем к фаршу и снова тщательно перемешиваем.
Яйца разбиваем в чашку, добавляем немного соли и тщательно разбалтываем вилкой или венчиком. На середину лаваша выкладываем ложку фарша, смазываем по краям яйцом и плотно прижимаем.
Верх чебурека тоже смазываем яйцом и присыпаем семенами сезама.
Духовку разогреваем до 180 градусов. Противень застилаем пергаментной бумагой, выкладываем чебуреки и запекаем 30 минут.
Достаем, даем немного остыть и наслаждаемся.
Также вы можете приготовить из лаваша вкусную шаурму.