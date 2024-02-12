Классическая шаурма: как приготовить вкусный перекус
По всему миру готовят закуски из пресных лепешек с начинкой. И проще всего приготовить шаурму.
Шаурма – одно из самых популярных блюд уличной кухни. И приготовить ее невероятно просто. К тому же количество начинки можно регулировать. И завернуть в лепешку можно все, что вам больше всего по душе. Сытные мясные и легкие вегетарианские, острые и сладкие, с оригинальными соусами и всевозможными пряностями — выбирайте начинку на свой вкус и закладывайте ее внутрь. Фокус расскажет, как приготовить классическую шаурму.
Классическая шаурма
Ингредиенты:
- 4 листа лаваша;
- 400–600 г мякоти жареной курицы (лучше бедрышки);
- 300 г белокочанной капусты;
- 2 маринованных огурца;
- 1 помидор;
- соль.
Для подачи:
- натуральный йогурт;
- томатный соус;
- острый соус;
- рубленая зелень;
- майонез.
Очень тонко нарежьте куриную мякоть. Тонко нашинкуйте капусту, нарежьте помидор и огурцы. Капусту немного посолите и перетрите руками.
Смажьте один из коротких краев лаваша ближе к центру йогуртом и томатным соусом. Выложите поверх соуса курицу и овощи, при желании посыпьте рубленой зеленью.
Сверху выложите еще немного йогурта, томатного и острого соуса. Заверните лаваш в рулет, подогнув один из краев.
Положите шаурму на гриль-сковороду, или обычную сковороду. Жарьте до румяной корочки, примерно по 3 минуты с каждой стороны. И подавайте. В йогурт можно добавить мелко порезанный чеснок, укроп и посолить, придав шаурме больше пикантности.
Также вы можете приготовить вкуснейший соус песто. Который также можно добавить в шаурму, исключив некоторые другие соусы.