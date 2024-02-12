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Еда

Классическая шаурма: как приготовить вкусный перекус

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Фото: Pexels | Классическая шаурма

По всему миру готовят закуски из пресных лепешек с начинкой. И проще всего приготовить шаурму.

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Шаурма – одно из самых популярных блюд уличной кухни. И приготовить ее невероятно просто. К тому же количество начинки можно регулировать. И завернуть в лепешку можно все, что вам больше всего по душе. Сытные мясные и легкие вегетарианские, острые и сладкие, с оригинальными соусами и всевозможными пряностями — выбирайте начинку на свой вкус и закладывайте ее внутрь. Фокус расскажет, как приготовить классическую шаурму.

Классическая шаурма

Ингредиенты:

  • 4 листа лаваша;
  • 400–600 г мякоти жареной курицы (лучше бедрышки);
  • 300 г белокочанной капусты;
  • 2 маринованных огурца;
  • 1 помидор;
  • соль.

Для подачи:

  • натуральный йогурт;
  • томатный соус;
  • острый соус;
  • рубленая зелень;
  • майонез.

Очень тонко нарежьте куриную мякоть. Тонко нашинкуйте капусту, нарежьте помидор и огурцы. Капусту немного посолите и перетрите руками.

Смажьте один из коротких краев лаваша ближе к центру йогуртом и томатным соусом. Выложите поверх соуса курицу и овощи, при желании посыпьте рубленой зеленью.

Сверху выложите еще немного йогурта, томатного и острого соуса. Заверните лаваш в рулет, подогнув один из краев.

Положите шаурму на гриль-сковороду, или обычную сковороду. Жарьте до румяной корочки, примерно по 3 минуты с каждой стороны. И подавайте. В йогурт можно добавить мелко порезанный чеснок, укроп и посолить, придав шаурме больше пикантности.

Также вы можете приготовить вкуснейший соус песто. Который также можно добавить в шаурму, исключив некоторые другие соусы.