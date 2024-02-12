Класична шаурма: як приготувати смачний перекус

По всьому світу готують закуски з прісних коржів із начинкою. І найпростіше приготувати шаурму.

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Шаурма — одна з найпопулярніших страв вуличної кухні. І приготувати її неймовірно просто. До того ж кількість начинки можна регулювати. І загорнути в корж можна все, що вам найбільше до душі. Ситні м'ясні та легкі вегетаріанські, гострі та солодкі, з оригінальними соусами та всілякими прянощами — обирайте начинку на свій смак і закладайте її всередину. Фокус розповість, як приготувати класичну шаурму.

Класична шаурма

Інгредієнти:

4 листи лаваша;

400-600 г м'якоті смаженої курки (краще стегенця);

300 г білокачанної капусти;

2 мариновані огірки;

1 помідор;

сіль.

Для подачі:

натуральний йогурт;

томатний соус;

гострий соус;

рубана зелень;

майонез.

Дуже тонко наріжте курячу м'якоть. Тонко нашаткуйте капусту, наріжте помідор і огірки. Капусту трохи посоліть і перетріть руками.

Змастіть один із коротких країв лаваша ближче до центру йогуртом і томатним соусом. Викладіть поверх соусу курку й овочі, за бажання посипте рубаною зеленню.

Зверху викладіть ще трохи йогурту, томатного і гострого соусу. Загорніть лаваш у рулет, підігнувши один із країв.

Покладіть шаурму на гриль-сковороду, або звичайну сковороду. Смажте до рум'яної скоринки, приблизно по 3 хвилини з кожного боку. І подавайте. У йогурт можна додати дрібно порізаний часник, кріп і посолити, надавши шаурмі більше пікантності.

Також ви можете приготувати дуже смачний соус песто. Який також можна додати в шаурму, виключивши деякі інші соуси.