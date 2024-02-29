Кремовий пиріг із яблуками: рецепт оригінального десерту

Кремовий пиріг із карамелізованими яблуками натхненний класичними домашніми десертами з пісочного тіста, вершків і фруктів. Цей десерт неймовірно смачний.

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Пиріг із вершками та карамелізованими яблуками готується з ніжним англійським кремом. Яблучний пиріг із вершками та карамелізованими яблуками — це насичений десерт із маслянистою оболонкою та м'якою начинкою.

У цьому рецепті начинка складається із заварного крему і карамелізованих у вершковому маслі яблук, доповнених традиційною оболонкою з пісочного тіста. За бажання в крем можна додати трохи підсмажених кедрових горішків, щоб надати йому приємної хрусткості. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Кремовий пиріг із яблуками

Інгредієнти:

Для пісочного тіста:

400 г борошна;

200 г вершкового масла;

180 г цукру;

2 цілих яйця + 2 жовтки.

Для крему:

4 яєчних жовтки кімнатної температури;

80 г цукру;

600 мл молока;

цедра 2 неочищених лимонів.

Для яблучної начинки:

4 яблука (наприклад Гренні Сміт);

160 г цукру;

80 г вершкового масла.

Спочатку приготуйте пісочне тісто із зазначених інгредієнтів, дотримуючись порядку основного рецепта. Давши йому постояти необхідний час, візьміть його назад і залиште невелику кількість у стороні, яку ви будете використовувати для решітки. Частину, що залишилася, розкачайте в диск і вистеліть форму для тарта зі знімним дном діаметром 24 см. Дайте йому постояти в холодильнику, поки готуєте начинку. Приготуйте англійський крем: доведіть молоко з цедрою лимона до легкого кипіння, вимкніть вогонь, зніміть цедру і тримайте в теплі. У каструлі збийте яєчні жовтки з цукром до отримання легкої та пінистої маси.

Розбавте суміш гарячим молоком, повільно його вливаючи та перемішуючи ручним вінчиком. Поставте на вогонь і варіть на дуже слабкому вогні, постійно помішуючи, поки вершки не загуснуть, не доводячи до кипіння. Вимкніть і підготуйте яблука.

Яблука помийте, очистіть від шкірки та наріжте кубиками. На пательні розтопіть вершкове масло з цукром і карамелізуйте нарізані кубиками яблука, виймаючи їх, коли вони стануть золотистими.

Дістаньте форму з холодильника, розподіліть по дну карамелізовані яблука і покрийте їх заварним кремом. Розкачайте відкладене пісочне тісто в лист тіста і за допомогою формочки для печива виріжте смужки, розташувавши їх на поверхні у вигляді решітки.

Поставте в розігріту до 175° духовку і готуйте близько 1 години. Дістаньте з духовки, почекайте щонайменше 10 хвилин, потім обережно перекладіть пиріг на сервірувальну тарілку. Подавайте пиріг із вершками.

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