Сіміти: як приготувати вдома дуже смачні турецькі бублики

Ця випічка ще мало поширена серед українців, але її смак нікого не залишить байдужим.

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Сіміти — це хлібобулочний виріб типу бублика з кунжутом, широко розповсюджений на Близькому Сході, а також на Балканах. Найчастіше його називають турецьким бубликом. Його зазвичай подають на сніданок до чаю або кави, окремо з желе, джемом або сиром. Рекомендуємо приготувати таку цікаву і незвичайну випічку за рецептом із кулінарного блогу "Рецепти щодня".

Сіміти

Інгредієнти:

вода — 120 мл;

борошно — 200 г;

цукор — 1 ч. л;

сухі дріжджі — 1,5 ч. л;

рослинна олія — 2 ст. л;

сіль — 1,5 ч. л.

Для покриття:

коричневий цукор — 100 г;

вода — 8 ст. л;

кунжут — 75 г

Спосіб приготування:

У глибокому посуді змішати цукор із дріжджами і теплою водою. Залишити суміш на 5-10 хвилин у теплому місці.

Борошно просіяти та змішати з сіллю. Додати до сухих інгредієнтів воду з дріжджами та олію. Замісити гладке й еластичне тісто. Скачати його в кулю, укласти у велику миску, накрити рушником і залишити на 60-90 хвилин.

Коричневий цукор змішати з трьома столовими ложками води. На невеликому вогні, помішуючи, проварити суміш до загустіння. Довести сироп до консистенції рідкого меду, зняти з вогню, повністю остудити. Змішати з 3-4 столовими ложками води.

Кунжут підсмажити на сухій сковорідці до золотистого кольору за 2-3 хвилини і повністю остудити.

Коли тісто збільшиться вдвічі, обім'яти його і розділити на 4-6 рівних частин. З кожної частини сформувати джгут завдовжки 50-60 см.

Кожен джгут скласти навпіл, скрутити і розтягнути, з'єднати кінці, щоб вийшли бублики.

Деко застелити пергаментним папером. Кожну заготовку опустити в сироп і з усіх боків обваляйте в кунжуті. Викладіть на деко, накрийте вологим рушником і залиште в теплому місці на 30-40 хвилин.

Розігріти духовку до 200 градусів і випікати сіміти 15-17 хвилин до золотистого кольору.

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