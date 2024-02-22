Сирна плетінка з горіхами: рецепт ароматного та смачного десерту

Готову плетінку посипте цукровою пудрою, щоб вона була ще смачнішою.

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Продовжуючи тему випічки, рекомендуємо придивитися до ще одного рецепта з сиром. Сирна плетінка з горіхами — ще один чудовий спосіб підняти собі та іншим настрій у похмурий день. Як її приготувати, розповіли в блозі "Прості рецепти".

Сирна плетінка з сиром

Інгредієнти:

кисломолочний сир — 160 г;

борошно — 180 г;

яйце — 1 шт;

масло вершкове — 30 г;

цукор — 3 ст. л;

ванілін;

розпушувач — 1 ч. л;

вершкове масло — 20 г;

цукор — 3 ст. л;

подрібнені горіхи.

Спосіб приготування:

Яйце збити в глибокій мисці, додати сир, ванілін, розтоплене вершкове масло і все добре перемішати. Потім додати цукор і сіль, знову все перемішати.

У миску додати просіяне борошно, замісити тісто, прибрати його в пакет і залишити в холодильнику на 20 хвилин.

Після закінчення цього часу розкачати тісто на папері для випічки, змастити розтопленим вершковим маслом, посипати цукром і горішками.

Скрутити в рулет, боки защипнути.

Відступивши від краю, розрізати рулет уздовж, дві отримані половини переплести між собою, кінець защипнути.

За бажанням змастити жовтком для більшого рум'янцю.

Випікати в духовці, розігрітій до 200 градусів, 25-30 хвилин. Готову плетінку посипати цукровою пудрою.

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