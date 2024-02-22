Сирна плетінка з горіхами: рецепт ароматного та смачного десерту
Готову плетінку посипте цукровою пудрою, щоб вона була ще смачнішою.
Продовжуючи тему випічки, рекомендуємо придивитися до ще одного рецепта з сиром. Сирна плетінка з горіхами — ще один чудовий спосіб підняти собі та іншим настрій у похмурий день. Як її приготувати, розповіли в блозі "Прості рецепти".
Сирна плетінка з сиром
Інгредієнти:
- кисломолочний сир — 160 г;
- борошно — 180 г;
- яйце — 1 шт;
- масло вершкове — 30 г;
- цукор — 3 ст. л;
- ванілін;
- розпушувач — 1 ч. л;
- вершкове масло — 20 г;
- цукор — 3 ст. л;
- подрібнені горіхи.
Спосіб приготування:
Яйце збити в глибокій мисці, додати сир, ванілін, розтоплене вершкове масло і все добре перемішати. Потім додати цукор і сіль, знову все перемішати.
У миску додати просіяне борошно, замісити тісто, прибрати його в пакет і залишити в холодильнику на 20 хвилин.
Після закінчення цього часу розкачати тісто на папері для випічки, змастити розтопленим вершковим маслом, посипати цукром і горішками.
Скрутити в рулет, боки защипнути.
Відступивши від краю, розрізати рулет уздовж, дві отримані половини переплести між собою, кінець защипнути.
За бажанням змастити жовтком для більшого рум'янцю.
Випікати в духовці, розігрітій до 200 градусів, 25-30 хвилин. Готову плетінку посипати цукровою пудрою.
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