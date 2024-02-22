Насипний пиріг із сиром: рецепт десерту для якого не треба замішувати тісто

Цей пиріг може приготувати навіть той, хто не має жодних навичок у випічці. Адже для цього десерту не потрібно замішувати тісто.

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Цей пиріг готується дуже просто, адже вимішувати тісто не потрібно. Інгредієнти точно знайдуться у всіх господинь. Начинка для пирога робиться з сиру та яблук. Рецептом поділились на сайті Gospodynka.

Насипний пиріг з сиром

Інгредієнти:

Для тіста:

м'яке вершкове масло — 200 г;

цукор — 8 ст. л. (160 г);

борошно — 15 ст. л. (300 г);

сода — 1 ч. л.

Для начинки:

сир — 700 г;

цукор — 3 ст. л.;

одне яйце;

три яблука.

Спочатку приготуйте тісто. Покладіть у миску кладу розм’якшене вершкове масло. Засипте цукром та борошном. Перетирайте інгредієнти руками, щоб вийшла розсипчаста маса.

Потім додайте соду і знову все добре перетирайте руками. Маса має вийти однорідною і розсипчастою.

Отриману масу поділіть на дві частини – більшу та меншу. Більшу частину викладіть рівним шаром у форму для випікання.

Приготуйте начинку. Змішайте в мисці сир, яйце та дві ложки цукру. Можна додати ваніль.

Сирну масу викладіть на основу у форму. Розрівняйте сирну масу, щоб вона лягла рівномірно. Начинка не повинна доходити до країв форми приблизно на 1,5 сантиметра.

Яблука очистіть від шкірки та наріжте тонкими скибочками. Викладіть поверх сирної начинки.

Зверху закрийте пиріг меншою частиною розсипчастого тіста, що залишилася. Випікайте піріг у духовці, розігрітій до 180 градусів 50 хвилин.

Пиріг виходить дуже ніжним, просто тане в роті.

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