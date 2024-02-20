Домашній медовик: класичний український торт

Цей вишуканий десерт додасть особливого смаку будь-якому святковому заходу або сімейному обіду.

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Солодкий і ніжний "Медовик", що складається з декількох шарів м'яких коржів, просочених смачним медовим сиропом, і з ніжною кремовою начинкою. Згадуєте цей смак? Так, він незвичайний, але десерт вимагає терпіння. За класичними рецептами медовик готується в кілька змащених шарів, проте не перебільште — випікайте небагато. Краще повторити, радять кондитери.

Інгредієнти:

2 ст. л. меду;

2 яйця;

50 г (для змащування) + 200 г вершкового масла (для крему);

2 склянки цукру;

400 г борошна;

4 ч. л. соди;

1 банка згущеного молока;

близько 450 г 20% сметани;

½ ч. л. ваніліну;

дрібка солі.

Розтопіть разом на водяній бані мед, 50 г вершкового масла, 1 склянку цукру. Постійно помішуйте і дайте йому розтанути протягом 5 хвилин, поки все повністю не з'єднається. Додайте соду і перемішуйте ще одну хвилинку.

Відставте медову суміш і дайте їй охолонути 2-3 хвилини. Додайте 2 свіжих яйця, швидко перемішайте вінчиком, а потім додайте 350 г просіяного борошна. Добре розмішайте тісто, а потім поставте в морозилку.

Дістаньте тісто з морозилки, розділіть його на 8 частин однакового розміру. З кожного шматочка сформуйте кулю і ще раз покладіть у морозилку. Витягніть одну кульку з морозилки, розкачайте на плоскій робочій поверхні, присипаній борошном. Тісто потрібно сформувати у вигляді тонкого кола. Використовуйте дно круглої тарілки, щоб окреслити діаметр коржа. Зніміть обрізки та відкладіть осторонь.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Деко застеліть пергаментом, викладіть на нього тісто і випікайте 3-5 хв. Поки один пласт тіста перебуває в духовці, слід зробити другий і підготувати його до запікання. Зробіть ще 8 шарів. Відкладіть їх і остудіть.

З'єднайте в глибоку миску 1 банку вареного згущеного молока, 200 г вершкового масла, 2 упаковки сметани 20-25%, 4 ст. л. цукру. Збийте всі міксерні інгредієнти на середній швидкості протягом 5-7 хвилин у густий крем.

Проколюйте тісто виделками, щоб коржі краще просочилися кремом. Змастіть тісто кремом (2-3 столові ложки на кожен пласт) і викладіть один на один. Верх і боки торта щедро промажте кремом разом із подрібненими волоськими горішками.

Покришіть обрізки тіста. Посипте ними верх і боки медовика. Поставте торт у холодне місце на ніч — щонайменше на 8 годин.

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