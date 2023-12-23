Смачна випічка за 10 хвилин: рецепт медовика "Бідний студент"

Це рецепт дуже смачної випічки із найпростіших інгредієнтів.

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Медовик, або як його ще називають в Україні – медівник, готується швидко та з додачею меду, як зрозуміло із назви. Медовик "Бідний студент" – це найпростіший рецепт цієї смачної випічки. З назви зрозуміло, що інгредієнти вам будуть потрібні найпростіші, які точно знайдуться на вашій кухні. І щоб приготувати тісто у вас піде не більше 10 хвилин.

Рецептом поділились на сайті Besahy.

І готується він дуже швидко і просто, як раз щоб умовний студент зміг впоратись.

Медовик "Бідний студент"

Інгредієнти:

борошно – 250 г;

цукор – 150 г;

сода – 1 ч. л.;

молоко – 200 мл;

олія – 1 ст. л.;

1 яйце;

мед – 3 ст. л.

Спочатку змішайте сухі інгредієнти: борошно, соду та цукор. Борошно можна просіяти.

Додайте решту інгредієнтів. Вбийте яйце та перемішайте, влийте олію, додайте мед. Краще взяти рідкий мед, так буде простіше перемішувати. Змішайте однорідне тісто.

Форму для випікання, змастіть олією та присипте борошном, або панірувальними сухарями.

Викладіть тісто та розрівняйте. Розігрійте духовку до 180 градусів. Поставте форму у духовку та випікайте 45 хвилин. Перевіряйте готовність зубочисткою, вона має виходити чистою. Якщо хочете, можете приготувати до цього торта будь-який крем і тоді ваша випічка стане святковою.

Також ви можете приготувати смачний ванільний торт.