Вкусная выпечка за 10 минут: рецепт медовика "Бедный студент"

Это рецепт очень вкусной выпечки из самых простых ингредиентов.

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Медовик, или как его еще называют в Украине — "медівник", готовится быстро и с добавлением меда, как понятно из названия. Медовик "Бедный студент" — это самый простой рецепт этой вкусной выпечки. Из названия понятно, что ингредиенты вам потребуются самые простые, которые точно найдутся на вашей кухне. На приготовление теста у вас уйдет не более 10 минут.

Рецептом поделились на сайте Besahy.

И готовится он очень быстро и просто, как раз чтобы условный студент смог справиться.

Медовик "Бедный студент"

Ингредиенты:

мука — 250 г;

сахар — 150 г;

сода — 1 ч. л;

молоко — 200 мл;

масло — 1 ст. л;

1 яйцо;

мед — 3 ст. л.

Сначала смешайте сухие ингредиенты: муку, соду и сахар. Муку можно просеять.

Добавьте остальные ингредиенты. Вбейте яйцо и перемешайте, влейте масло, добавьте мед. Лучше взять жидкий мед, так будет проще перемешивать. Смешайте однородное тесто.

Форму для выпекания смажьте маслом и присыпьте мукой, или панировочными сухарями.

Выложите тесто и разровняйте. Разогрейте духовку до 180 градусов. Поставьте форму в духовку и выпекайте 45 минут. Проверяйте готовность зубочисткой, она должна выходить чистой. Если хотите, можете приготовить к этому торту любой крем и тогда ваша выпечка станет праздничной.

Также вы можете приготовить вкусный ванильный торт.