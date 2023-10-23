Бублики з маком: рецепт смачної випічки до чаю

Такі бублики дуже просто готувати, тому вони вийдуть навіть у кулінарів-початківців.

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Смачна й ароматна випічка зранку до чаю або кави — найкращий початок дня. Пропонуємо вам приготувати сирні бублики з маком, які швидко готуються, виходять ніжними і дуже апетитними. Як їх зробити, розповіли в кулінарному блозі "Рецепти щодня".

Сирні бублики з маком

Інгредієнти:

кисломолочний сир 5% — 200 г;

рисове борошно — 6 ст. л;

яйця — 2 шт;

цукор — 1 ст. л;

мак — 2 ст. л.

ванілін — пара крапель;

дрібка солі.

Спосіб приготування:

Білки відокремити від жовтків. З'єднати сир, одне яйце і білок, цукор і ванілін. Усе добре перемішати до максимально однорідної консистенції. Додати рисове борошно, можна кукурудзяне, і вимісити тісто руками.

Готове тісто розкачати і розділити на кілька частин. Кожну частину знову розкачати в трубочку, а потім згорнути в бублик, а краї з'єднати.

Деко застелити пергаментом і відправити на нього сформовані бублики. Змастити їх жовтком і посипати маком.

Випікати бублики 30–40 хвилин до золотистої скоринки в духовці, попередньо розігрітій до 180 градусів.

Раніше Фокус писав, як приготувати сирні крендельки.