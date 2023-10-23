Бублики с маком: рецепт вкусной выпечки к чаю

Такие бублики очень просто готовить, поэтому они получатся даже у начинающих кулинаров.

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Вкусная и ароматная выпечка с утра к чаю или кофе – лучшее начало дня. Предлагаем вам приготовить творожные бублики с маком, которые быстро готовятся, получаются нежными и очень аппетитными. Как их сделать, рассказали в кулинарном блоге "Рецепты каждый день".

Творожные бублики с маком

Ингредиенты:

творог 5% – 200 гр;

рисовая мука – 6 ст. л;

яйца – 2 шт;

сахар – 1 ст. л;

мак – 2 ст. л.

ванилин – пара капель;

щепотка соли.

Способ приготовления:

Белки отделить от желтков. Соединить творог, одно яйцо и белок, сахар и ванилин. Все хорошо перемешать до максимально однородной консистенции. Добавить рисовую муку, можно кукурузную, и вымесить тесто руками.

Готовое тесто раскатать и разделить на несколько частей. Каждую часть снова раскатать в трубочку, а затем свернуть в бублик, а края соединить.

Противень застелить пергаментам и отправить на него сформированные бублики. Смазать их желтком и посыпать маком.

Выпекать бублики 30-40 минут до золотистой корочки в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов.

Ранее Фокус писал, как приготовить творожные крендельки.