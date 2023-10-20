Идеально к чаю: рецепт творожных крендельков

Вкус крендельков можно обогатить, добавив корицу или ваниль.

Related video

Если хочется чего-то вкусного и сладкого, а в холодильнике внезапно обнаружилось немного творога, рекомендуем приготовить творожные крендельки к чаю по рецепту из кулинарного блога "Рецепты каждый день". Такая выпечка не заберет много времени и порадует вкусом и ароматом.

Творожные крендельки:

Ингредиенты:

творог – 200 гр;

яйцо – 1 шт;

сахар – 2 ст. л;

растительное масло – 2 ст. л;

разрыхлитель – 1 ч. л;

соль – щепотка;

мука – 150 гр;

молоко – 1 стакан.

Способ приготовления:

В глубокую миску выложить творог, хорошо размять его вилкой. Туда же добавить яйцо, соль, сахар, молоко, масло, а затем – просеянную муку, смешанную с разрыхлителем. Замесить мягкое, но не липкое тесто.

Готовое тесто разделить на 12 равных частей, и каждый кусочек раскатать в жгут длиной 32 сантиметра.

Сформировать кренделек, с двух концов скручивая рулет. Если тесто липковатое, то необходимо слегка присыпать стол и заготовки мукой.

Далее с одной стороны необходимо обвалять крендельки в сахаре. Если сахар не прилипает, то можно слегка смазать молоком, а затем обвалять в сахаре.

Положить заготовки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Духовку разогреть до 180 градусов и отправить туда крендельки. Выпекать 20-25 минут до золотистого цвета.

Ранее Фокус писал, как приготовить булочки с шоколадом.