Вкусно к чаю: рецепт булочек с шоколадом
Эти невероятно вкусные булочки точно вам понравятся.
Если вы любите сдобные булочки и любите шоколад, то самое время приготовить вкуснейшие булочки-бриошь от шеф-кондитера Стефано Ферраро.
Хоть это и рецепт и от шеф-повара, но готовить булочки очень просто. Только главное выбирать качественные продукты: хорошую цельнозерновую муку, вкусное сливочное масло и горький темный шоколад. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.
Булочки с шоколадом
Ингредиенты:
- мука 400 г;
- сахар 40 г;
- молоко 55 г;
- вода 45 г;
- свежие пивные дрожжи 14 г;
- яйца (2 средних) 110 г;
- соль до 5 г;
- сливочное масло (комнатной температуры) 115 г;
- шоколад темный (72% крупными каплями) 50 г.
Чтобы приготовить шоколадные булочки, сначала достаньте масло из холодильника примерно на десять минут. В чашу планетарного миксера насыпьте предварительно просеянную муку, сахар и влейте молоко в центр, добавьте воду и раскрошенные пивные дрожжи.
Взбейте 2 яйца и влейте их в миксер. И перемешивайте тесто около пяти минут. После добавьте соль и снова перемешайте все ингредиенты.
Добавляйте сливочное масло в три захода, каждый раз тщательно перемешивая. Когда масло хорошо впитается, добавьте шоколад
После переложите тесто на стол, скатайте его в шар, положите в миску, смазанную сливочным маслом и поставьте его в холодильник на ночь или на 10-12 часов. Когда тесто хорошо поднимется, перенесите его на кондитерскую доску.
Сформируйте небольшие кусочки теста весом по 50-60 г каждый. Округлите каждый кусочек ладонью, чтобы сформировать правильные шарики.
Переложите шарики на противень, застеленный бумагой для выпечки, на расстоянии не менее 4-5 см друг от друга. Накройте шарики заранее смазанной пищевой пленкой, чтобы она не прилипала к тесту. Дайте булочкам подняться (это займет 45-60 минут при комнатной температуре).
Когда булочки хорошо поднимутся, взбейте в небольшой миске яичный желток с молоком. Используйте его, чтобы смазать поверхность бриошей.
Готовьте в разогретой духовке при температуре 200° в течение 10–15 минут на средне-низком уровне. Когда они станут золотистыми, достаньте бриоши из духовки и дайте им остыть перед подачей.
Шоколадные бриоши можно хранить пару дней в плотно закрытом пищевом пакете. В противном случае вы можете заморозить их после приготовления.
Если вы торопитесь, то можете дать тесту подняться при комнатной температуре 1-1,5 часа, однако учтите, что если не хранить его в холодильнике, готовое изделие может оказаться менее вкусным.
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