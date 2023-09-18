Бисквит на воде: рецепт потрясающей выпечки без яиц, масла и молока

Легкий и нежный, он идеально подходит для завтрака, или как основа для торта.

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Попробуйте представить себе бисквит, но без яиц, без масла и даже без молока. Несмотря на отсутствие всех этих ингредиентов бисквит получается легким и мягким. Он подходит для перекуса к кофе и может стать отличной основой для торта.

К тому же этот бисквит чрезвычайно прост в приготовлении и доступен тем, кто еще только осваивает выпечку и пробует себя в кулинарии. Достаточно совсем небольшого количества ингредиентов, поэтому он идеален, если друзья приходят на ужин, а вы не успели сходить за покупками: всего за несколько минут вы приготовите очень ароматный бисквит, который удивит даже самых скептически настроенных гостей. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.

Ингредиенты рассчитаны на форму диаметром 24 см.

Бисквит на воде

Ингредиенты:

вода комнатной температуры 330 г;

мука 300 г;

сахар 200 г;

разрыхлитель для тортов 16 г;

подсолнечное масло 90 г;

стручок ванили.

Чтобы приготовить бисквит на воде, просейте муки вместе с дрожжами в миску и отложите на минутку. В другую миску насыпьте сахар и добавьте воду комнатной температуры, хорошо перемешайте сахар с водой венчиком, чтобы сахар растворился.

Ножом разрежьте стручок ванили вдоль и соберите семена, добавьте их к сладкой воде. На этом этапе также влейте растительное масло и перемешайте.

Теперь возьмите просеянные сухие ингредиенты и добавьте их по одной ложке в эмульсию из воды, сахара и масла, хорошо и непрерывно помешивая, чтобы не было комочков. После добавления всей муки у вас получится мягкое, гладкое тесто без комочков.

Возьмите форму диаметром 24 см и застелите ее бумагой для выпечки. Или, если хотите, вы можете просто смазать ее маслом и посыпьте небольшим количеством растительного масла и ложкой муки. Когда форма будет готова, вылейте в нее тесто.

При необходимости используйте лопаточку, чтобы равномерно распределить смесь. Выпекайте бисквит в разогретой духовке при температуре 180° в течение 50 минут.

Если в процессе приготовления вы почувствуете, что бисквит слишком сильно подрумянился, после первых 30 минут приготовления накройте пирог листом фольги и продолжайте готовить. Прежде чем вынуть его из духовки, проверьте зубочисткой: если она выходит чистой и сухой, значит, бисквит приготовлен правильно.

Достаньте его из духовки и дайте ему остыть. Наконец, переложите его на тарелку и украсьте бисквит сахарной пудрой

Вы можете сделать много разных вариантов этого бисквита: с какао, кофе, лимоном и имбирем.

Также вы можете приготовить вкусный апельсиновый бисквит.