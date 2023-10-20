Ідеально до чаю: рецепт сирних кренделів
Смак кренделів можна збагатити, додавши корицю або ваніль.
Якщо хочеться чогось смачного і солодкого, а в холодильнику раптово залишилося трохи сиру, рекомендуємо приготувати сирні кренделі до чаю за рецептом з кулінарного блогу "Рецепти щодня". Така випічка не забере багато часу та потішить смаком і ароматом.
Сирні крендельки:
Інгредієнти:
- кисломолочний сир – 200 г;
- яйце – 1 шт;
- цукор – 2 ст. л;
- рослинна олія – 2 ст. л;
- розпушувач – 1 ч. л;
- сіль – дрібка;
- борошно – 150 г;
- молоко – 1 склянка.
Спосіб приготування:
У глибоку миску викласти сир, добре розім'яти його виделкою. Туди ж додати яйце, сіль, цукор, молоко, олію, а потім — просіяне борошно, змішане з розпушувачем. Замісити м'яке, але не липке тісто.
Готове тісто розділити на 12 рівних частин, і кожен шматочок розкачати в джгут завдовжки 32 сантиметри.
Сформувати крендельок, з двох кінців скручуючи рулет. Якщо тісто липкувате, то необхідно злегка присипати стіл і заготовки борошном.
Далі з одного боку необхідно обваляти крендельки в цукрі. Якщо цукор не прилипає, то можна злегка змастити молоком, а потім обваляти в цукрі.
Покласти заготовки на деко, застелене пергаментним папером. Духовку розігріти до 180 градусів і відправити туди крендельки. Випікати 20-25 хвилин до золотистого кольору.
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