Ідеально до чаю: рецепт сирних кренделів

Смак кренделів можна збагатити, додавши корицю або ваніль.

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Якщо хочеться чогось смачного і солодкого, а в холодильнику раптово залишилося трохи сиру, рекомендуємо приготувати сирні кренделі до чаю за рецептом з кулінарного блогу "Рецепти щодня". Така випічка не забере багато часу та потішить смаком і ароматом.

Сирні крендельки:

Інгредієнти:

кисломолочний сир – 200 г;

яйце – 1 шт;

цукор – 2 ст. л;

рослинна олія – 2 ст. л;

розпушувач – 1 ч. л;

сіль – дрібка;

борошно – 150 г;

молоко – 1 склянка.

Спосіб приготування:

У глибоку миску викласти сир, добре розім'яти його виделкою. Туди ж додати яйце, сіль, цукор, молоко, олію, а потім — просіяне борошно, змішане з розпушувачем. Замісити м'яке, але не липке тісто.

Готове тісто розділити на 12 рівних частин, і кожен шматочок розкачати в джгут завдовжки 32 сантиметри.

Сформувати крендельок, з двох кінців скручуючи рулет. Якщо тісто липкувате, то необхідно злегка присипати стіл і заготовки борошном.

Далі з одного боку необхідно обваляти крендельки в цукрі. Якщо цукор не прилипає, то можна злегка змастити молоком, а потім обваляти в цукрі.

Покласти заготовки на деко, застелене пергаментним папером. Духовку розігріти до 180 градусів і відправити туди крендельки. Випікати 20-25 хвилин до золотистого кольору.

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