Сочники з сиром і бананом: рецепт ніжної випічки
Ніжні сирні сочники з присмаком банана стануть чудовим доповненням до чаю до приходу гостей.
Сочники — це випічка у вигляді складеного навпіл коржа з напіввідкритою або закритою начинкою. Їх готують із пісочного або дріжджового тіста, а як начинку найчастіше використовують сир. Сьогодні ми пропонуємо приготувати сочники з кисломолочним сиром і бананом за рецептом із блогу "Рецепты каждый день". Це дуже смачний десерт, який ідеально пасує до чаю та кави. Його оцінять не тільки дорослі, а й діти.
Сочники з сиром і бананом
Інгредієнти:
- борошно — 400 г (+ для посипання);
- цукор — 85 г;
- вершкове масло — 200 г;
- розпушувач — 2 ч. л;
- яйце — 1 шт;
- банан — 1 шт;
- кисломолочний сир — 200 г;
- лимонний сік — 1 ч. л;
- кукурудзяний крохмаль — 15 г;
- цукрова пудра — за смаком.
Спосіб приготування:
Вершкове масло кімнатної температури збити з 60 г цукру в пишну масу, додати яйце, потім вмішати розпушувач і поступово всипати борошно. Замісити тісто.
Готове тісто загорнути в харчову плівку і прибрати в холодильник на 30 хвилин.
Духовку розігріти до 180 градусів. Деко застелити пергаментним папером.
Банан подрібнити блендером на пюре, змішати з сиром, додати цукор, що залишився, лимонний сік і крохмаль.
Розкачати тісто в пласт на присипаному борошном столі. Піалою або формою вирізати кола. Викласти на половину кожного кола приблизно півтори столової ложки начинки. Накрити другою половиною.
Перекласти заготовки на деко, відправити в духовку. Випікати близько 25 хвилин до рум'яності. За бажання готові сочники можна присипати цукровою пудрою.
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