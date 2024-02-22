Сочники з сиром і бананом: рецепт ніжної випічки

Ніжні сирні сочники з присмаком банана стануть чудовим доповненням до чаю до приходу гостей.

Related video

Сочники — це випічка у вигляді складеного навпіл коржа з напіввідкритою або закритою начинкою. Їх готують із пісочного або дріжджового тіста, а як начинку найчастіше використовують сир. Сьогодні ми пропонуємо приготувати сочники з кисломолочним сиром і бананом за рецептом із блогу "Рецепты каждый день". Це дуже смачний десерт, який ідеально пасує до чаю та кави. Його оцінять не тільки дорослі, а й діти.

Сочники з сиром і бананом

Інгредієнти:

борошно — 400 г (+ для посипання);

цукор — 85 г;

вершкове масло — 200 г;

розпушувач — 2 ч. л;

яйце — 1 шт;

банан — 1 шт;

кисломолочний сир — 200 г;

лимонний сік — 1 ч. л;

кукурудзяний крохмаль — 15 г;

цукрова пудра — за смаком.

Спосіб приготування:

Вершкове масло кімнатної температури збити з 60 г цукру в пишну масу, додати яйце, потім вмішати розпушувач і поступово всипати борошно. Замісити тісто.

Готове тісто загорнути в харчову плівку і прибрати в холодильник на 30 хвилин.

Духовку розігріти до 180 градусів. Деко застелити пергаментним папером.

Банан подрібнити блендером на пюре, змішати з сиром, додати цукор, що залишився, лимонний сік і крохмаль.

Розкачати тісто в пласт на присипаному борошном столі. Піалою або формою вирізати кола. Викласти на половину кожного кола приблизно півтори столової ложки начинки. Накрити другою половиною.

Перекласти заготовки на деко, відправити в духовку. Випікати близько 25 хвилин до рум'яності. За бажання готові сочники можна присипати цукровою пудрою.

Читайте також:

Ідеальні до чаю: рецепт смачних булочок із маком

Булочки Ачма з сирною начинкою: рецепт ароматної турецької випічки

Як приготувати булочки сінабони за класичним рецептом