Ідеальні до чаю: рецепт смачних булочок з маком

Обов’язково попробуйте спекти ці булочки з маком. Це неймовірно смачно.

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Випічка з маковою начинкою була і залишається однією з найсмачніших та улюбленою для багатьох. Сьогодні ми з вами приготуємо смачні булочки з маком. Готуються вони дуже легко, з доступних продуктів. Булочки з маком за цим рецептом виходять ароматними, м’якими, з великою кількістю найсмачнішої макової начинки. Рецептом поділились на сайті smachni_receptu_blogeriv.

Смачні булочки з маком

Інгредієнти:

120 мл теплого молока;

15 г живих дріжджів;

60 г цукру;

1 яйце;

60 г розтопленого вершкового масла;

320 г борошна;

500 г макової начинки;

1 яйце + 1 ст. л. молока (для змащування).

Спочатку підготуємо опару. До теплого молока додаємо 1 столову ложку цукру від загальної кількості, дріжджі та 1 столову ложку борошна з загальної кількості. Все добре перемішуємо, накриваємо чистим рушничком та залишаємо на 15 хвилин.

На опарі має зʼявитись пишна шапка, це показник того, що дріжджі якісні та вже працюють. А булочки вийдуть пухкими.

Далі до опари додаємо яйце, цукор, розтоплене вершкове масло, борошно та замішуємо тісто.

Вимішуємо спочатку у посуді, а коли воно почне триматись купи, вимішуємо на поверхні.

Тісто спочатку буде липнути, розповзатися, але не додавайте борошно, вже через 5-7 хвилин воно стане таким, як треба. Скатайте тісто у шар. Перекладіть у змащену олією миску, накриваємо рушником та залишаємо підніматись на півтори години в теплому місці.

Після того як тісто підійде ми його оминаємо та розкатуємо в тонкий пласт. Змащуємо начинкою, залишаємо невеличкий відступ з краю. Загортаємо в щільний рулет та защіплюємо краї.

За допомогою нитки ділимо на 6 великих або 12 маленьких булочок.

Перекладаємо на застелене пергаментом деко, накриваємо рушником та залишаємо ще півгодини.

Змащуємо булочки яйцем з молоком та відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 45 хвилин.

Булочки охолоджуємо та за бажанням поливаємо розтопленим шоколадом.

Також ви можете приготувати смачний меренговий рулет.