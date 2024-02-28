Цукровий пиріг із сиром: покроковий рецепт смачного десерту

Пиріг за цим рецептом виходить дуже ніжний та смачний. І приготувати його просто.

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Пиріг за цим рецептом виходить дуже ніжний та смачний. Інгредієнти для цього пирога знадобляться найпростіші. Рецептом поділились на сайті Gospodynka.

Цукровий пиріг з сиром

Інгредієнти:

Для тіста:

сухі дріжджі – 5 г;

молоко тепле – 100 мл;

цукор – 50 г;

ванільний цукор – 8 г;

сіль – ¼ ч. л.;

два яйця;

вершкове м’яке масло – 100 г;

крохмаль – 1 ч. л.;

борошно – 200 г.

Для начинки:

сир сухий – 250 г;

жовток яєчний – 1 шт;

вершкове масло холодне – 50 г;

ванільний цукор – 2 ч. л.;

цукор -5 ст. л.;

вершки 20% – 250 мл.

Спочатку готуйте тісто. Дрібку цукру із загальної ваги для тіста, змішайте з дріжджами і теплим, заздалегідь підігрітим до температури 38-40 градусів молоком. Перемішайте, накрийте на 10 хвилин. Коли з'явиться піна, значить дріжджі спрацювали, додайте решту цукру, ванільний цукор і сіль. Додайте яйця кімнатної температури і ретельно перемішайте.

Додайте дуже м'яке вершкове масло і перемішайте. Додайте третину борошна і крохмалю, масло почне розходитися. Перемішайте і досипте решту борошна.

Частину борошна залиште під кінець. Тісто має вийти як тісто для оладок. Залиште тісто в теплі, збираючи зі стінок посуду всі залишки. Через годину воно підніметься вдвічі і стане пузиритися більше.

Тісто за допомогою лопатки перекладіть у форму діаметром 27 см, змащену вершковим маслом. Розрівняйте і знову дайте піднятися, залишивши на 20 хвилин.

Поки піднімається, зробіть начинку. Дуже сухий сир змішайте з жовтком одного яйця, якщо сир вологий, то краще змішати з крохмалем. Додайте трошки звичайного цукру і ванільного. Перемішайте.

Коли тісто пирога знову злегка підросте, змастіть руку олією, щоб не додавати більше борошна і осадіть тісто, торкаючись пальцями дна форми.

Поверх тонким шаром розкладіть сир. Шар обов’язково має бути тонким, щоб тісто змогло підніматися під час випікання. Зверху натріть вершкове холодне масло і засипте цукром, що залишився.

Знову дайте постояти пирогу перед випічкою 10 хвилин. Випікайте пиріг у духовці, розігрітій до 180 градусів. Випікайте цукровий пиріг 20 хвилин.

Дістаньте пиріг із духовки і полийте теплими вершками. Знову поставте в духовку ще на 10 хвилин за тієї ж температури. Подавайте пиріг гарячим. А після охолодження вершки стануть ніжними, як крем.

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