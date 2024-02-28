Цукровий пиріг із сиром: покроковий рецепт смачного десерту
Пиріг за цим рецептом виходить дуже ніжний та смачний. І приготувати його просто.
Пиріг за цим рецептом виходить дуже ніжний та смачний. Інгредієнти для цього пирога знадобляться найпростіші. Рецептом поділились на сайті Gospodynka.
Цукровий пиріг з сиром
Інгредієнти:
Для тіста:
- сухі дріжджі – 5 г;
- молоко тепле – 100 мл;
- цукор – 50 г;
- ванільний цукор – 8 г;
- сіль – ¼ ч. л.;
- два яйця;
- вершкове м’яке масло – 100 г;
- крохмаль – 1 ч. л.;
- борошно – 200 г.
Для начинки:
- сир сухий – 250 г;
- жовток яєчний – 1 шт;
- вершкове масло холодне – 50 г;
- ванільний цукор – 2 ч. л.;
- цукор -5 ст. л.;
- вершки 20% – 250 мл.
Спочатку готуйте тісто. Дрібку цукру із загальної ваги для тіста, змішайте з дріжджами і теплим, заздалегідь підігрітим до температури 38-40 градусів молоком. Перемішайте, накрийте на 10 хвилин. Коли з'явиться піна, значить дріжджі спрацювали, додайте решту цукру, ванільний цукор і сіль. Додайте яйця кімнатної температури і ретельно перемішайте.
Додайте дуже м'яке вершкове масло і перемішайте. Додайте третину борошна і крохмалю, масло почне розходитися. Перемішайте і досипте решту борошна.
Частину борошна залиште під кінець. Тісто має вийти як тісто для оладок. Залиште тісто в теплі, збираючи зі стінок посуду всі залишки. Через годину воно підніметься вдвічі і стане пузиритися більше.
Тісто за допомогою лопатки перекладіть у форму діаметром 27 см, змащену вершковим маслом. Розрівняйте і знову дайте піднятися, залишивши на 20 хвилин.
Поки піднімається, зробіть начинку. Дуже сухий сир змішайте з жовтком одного яйця, якщо сир вологий, то краще змішати з крохмалем. Додайте трошки звичайного цукру і ванільного. Перемішайте.
Коли тісто пирога знову злегка підросте, змастіть руку олією, щоб не додавати більше борошна і осадіть тісто, торкаючись пальцями дна форми.
Поверх тонким шаром розкладіть сир. Шар обов’язково має бути тонким, щоб тісто змогло підніматися під час випікання. Зверху натріть вершкове холодне масло і засипте цукром, що залишився.
Знову дайте постояти пирогу перед випічкою 10 хвилин. Випікайте пиріг у духовці, розігрітій до 180 градусів. Випікайте цукровий пиріг 20 хвилин.
Дістаньте пиріг із духовки і полийте теплими вершками. Знову поставте в духовку ще на 10 хвилин за тієї ж температури. Подавайте пиріг гарячим. А після охолодження вершки стануть ніжними, як крем.
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