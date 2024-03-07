Шоколадний торт із вишневим кремом: рецепт найсмачнішого десерту

За цим рецептом торт виходить пікантним і смачним. Він простий у виконанні.

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Родзинка цього смачного торту – це вишневий крем, який чудово поєднується із шоколадом. Це торт підійде для будь-якого урочистого випадку. Рецептом поділились на сайті Zhyttia.

Інгредієнти розраховані на форму діаметром 24 см.

Шоколадний торт з вишневим кремом

Інгредієнти:

Для тіста:

330 г борошна;

60 г какао-порошку;

15 г розпушувача;

6 яєць середнього розміру;

1 дрібка солі;

16 г ванільного цукру;

270 г цукрової пудри;

150 мл молока (кімнатної температури);

150 г розтопленого вершкового масла.

Для крему:

750 г замороженої або свіжої вишні (без кісточок);

200 г цукрової пудри;

1 пляшечка (2 мл) ромової есенції (за бажанням);

250 г м’якого вершкового масла;

380-395 г згущеного молока;

100 мл вишневого соку.

Для глазурі:

70-100 г дрібно подрібнених ядер волоських горіхів;

100 г розтопленого шоколаду;

1 столова ложка соняшникової олії (без запаху).

Спочатку приготуйте тісто: змішайте борошно з какао-порошком і розпушувачем.

Яйця розбийте в глибоку миску і збийте їх з дрібкою солі і ванільним цукром до отримання пишної маси. Після додайте цукрову пудру і продовжуйте збивати міксером, поки маса не побіліє.

Вмішайте розтоплене масло і молоко.

Суміш сухих інгредієнтів просійте в миску і перемішайте міксером, поки тісто не стане однорідним і без грудочок.

Отримане тісто вилийте у форму, застелену фольгою або папером для випічки.

Випікайте в розігрітій до 175°C духовці 45-50 хвилин. Перевірте готовність за допомогою зубочистки. Потім дістаньте його з духовки і дайте повністю охолонути.

І готуйте крем. Заморожену вишню без кісточок викладіть в каструлю. Додайте цукрову пудру та ромову есенцію та перемішайте. Замість есенції можна додати дві столові ложки бренді або чайну ложку кориці.

Ставимо каструлю на вогонь. Доведіть вишні до кипіння, потім зніміть з вогню і процідіть через сито. Дайте охолонути до кімнатної температури.

М’яке масло збийте міксером до пишності. Потім додайте згущене молоко і вишневий сік і збийте крем.

Після повного охолодження розріжте корж на три кола. Виріжте у середнього коржа м’якуш в середині. І зберіть торт. Змастіть нижній корж кремом, зверху покладіть кільце для торта. Вирізаний м’якуш наріжте на дрібні кубики. Вершки, що залишилися, змішайте з відцідженими ягодами.

Частину кубиків додайте в крем і перемішайте. А з решти кубиків зробіть крихту, змішайте з невеликою кількістю вишневого соку і перемішайте із кремом.

Край кільця на торті змочіть вишневим соком, додайте крем і накрийте коржем. Нехай торт постоїть у холодильнику кілька годин. Потім покрийте його шоколадною глазур'ю з шоколаду та олії. Посипте його подрібненими волоськими горіхами.

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