Тертый пирог на маргарине из песочного теста: классический рецепт вкусного пирога

Вкусная и простая выпечка, а именно тертый пирог, готовится очень просто. И это очень вкусно.

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Для приготовления классического тертого пирога подойдет практически любое песочное тесто на маргарине. Выбирайте качественный маргарин с приятным запахом, потому что именно он будет отвечать за вкус и аромат тертого пирога. Чтобы тесто хорошо натиралось на терке, достаньте маргарин из холодильника примерно за час до начала приготовления, нарежьте кусочками и дайте размягчиться. А когда он станет мягким, добавьте в миску сахар и взбейте миксером до образования легкой массы. Рецептом поделились на сайте Svitporad.

Также можно ароматизировать тесто ванильным сахаром, тертой цедрой лимона, апельсина или лайма, корицей или другими специями на свое усмотрение.

Тертый пирог на маргарине с творогом и ягодами

Ингредиенты:

Для теста:

мука пшеничная – 280 г;

мука кукурузная – 140 г;

маргарин сливочный – 200 г;

сахар – 100 г;

ванильный сахар – 10 г;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

соль – 1/2 ч. л.

Для начинки:

творог 9% – 400 г;

сахар – 75 г;

сметана 15% – 100 г;

яйца – 4 шт.;

клюква или черная смородина, или вишня – 300 г.

Маргарин нарежьте кубиками и уберите в холодильник до использования.

Ягоды помойте и обсушите на бумажных полотенцах. Замороженные ягоды можно не размораживать.

Разогрейте духовку до 160 °С. Дно прямоугольной формы для выпечки размером 22х33 см выстелите бумагой для выпечки.

В большую миску просейте муку, добавьте сахар, ванильный сахар, соль и разрыхлитель. Хорошо перемешайте венчиком. Выложите кусочки холодного маргарина и пальцами разотрите до образования крупной крошки — штрейзеля.

Для начинки перемешайте венчиком или миксером яйца с сахаром до получения светлой массы. Добавьте творог, сметану и ванильный сахар, тщательно перемешайте до однородности.

Отделите примерно 2/3 штрейзеля и выложите на дно формы, прижимая пальцами. Поверх распределите творожную начинку, на нее насыпьте ягоды. Посыпьте оставшимся штрейзелем.

Выпекайте тертый пирог не менее 1 часа, охладите, достаньте из формы и остудите.

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