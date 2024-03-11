Самый сочный яблочный пирог: рецепт вкусной выпечки

В этом пироге много яблок. А еще его очень просто приготовить.

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Пока еще сезон, надо готовить яблочные пироги. По этому рецепту пирог получается невероятно сочным, пышным, нежным и с большим количеством яблок. К тому же он очень прост в приготовлении. Попробуйте приготовить этот прекрасный пирог и он наверняка станет любимым в вашей семье. Рецептом поделились на сайте Gospodynka.

Сочный яблочный пирог с яблоками

Ингредиенты:

3 яйца;

100 г сахара;

1 пакетик ванильного сахара;

щепотка соли;

150 г сливочного масла;

200 г муки;

15 г разрыхлителя;

лимонный сок;

7 крупных яблок;

абрикосовое варенье.

Взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью венчиком или на ручном миксере до пышной массы. Добавьте размягченное (комнатной температуры) сливочное масло, смешайте муку с разрыхлителем и добавьте в яично-масляную смесь. Помешайте еще несколько минут, пока масса не станет светлее, а сахар не растает.

Яблоки для начинки (примерно 4 штуки) очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте мелкими кубиками и положите в миску. Полейте яблоки лимонным соком и сразу перемешайте, чтобы они не потемнели. Очистите три оставшихся яблока от сердцевины и нарежьте на четвертинки. Сделайте продольные надрезы кончиком ножа.

Перелейте тесто в миску, смешайте с нарезанными кубиками яблок. Хорошо перемешайте тесто с начинкой и еще раз полейте лимонным соком.

Вылейте тесто в разъемную форму диаметром 28 см и равномерно распределите.

Выложите поверх разрезанные четвертинки яблок, слегка вдавите их в тесто кончиками пальцев. Выпекайте пирог в заранее разогретой духовке до 180 градусов около 35-40 минут. Пока на деревянной шпажке, вставленной в середину, не останется следов теста. Если пирог становится слишком темным, неплотно накройте его фольгой.

Достаньте готовый пирог и смажьте его теплым, размягченным абрикосовым джемом. Как остынет — доставайте пирог из формы и подавайте.

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