Коржики из детства: рецепт нежной выпечки
Коржики по этому рецепту получаются мягкие и рассыпчатые. И они очень вкусные.
Коржики к чаю очень легко приготовить из самых простых продуктов. Они получаются вкусными, рассыпчатыми и буквально тают во рту. Главное придерживаться рецептуры. Справятся даже начинающие кулинары. Рецептом поделились на сайте Zhyttia.
Коржики
Ингредиенты:
- яйцо куриное — 2 шт;
- сахар — 200 г;
- масло — 100 мл;
- молоко 2,5% — 80 мл;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
- щепотка соли;
- мука — 450-500 г.
В глубокую миску в которой вы будете замешивать тесто, разбейте яйца, всыпьте сахар и взбейте венчиком до побеления массы.
Добавьте щепотку соли и влейте молоко. Перемешайте пока сахар не растворится.
Влейте растительное масло и добавьте разрыхлитель. Еще раз тщательно перемешайте тесто.
Постепенно добавляйте просеянную муку и замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Тесто не должно получиться очень крутым, оно должно быть нежным.
Тесто раскатайте в пласт толщиной 8 мм и вырежьте заготовки для коржиков.
Уложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой на небольшом расстоянии друг от друга. Сверху коржики посыпьте сахаром.
Выпекаем коржики в заранее разогретой до 180°С духовке в течение 20-25 минут. Как только коржики подрумянятся их можно доставать.
Подавайте коржики с молоком, какао или чаем. Их очень удобно давать детям в школу, или брать х собой на работу, или на пикник.
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