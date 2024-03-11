Найсоковитіший яблучний пиріг: рецепт смачної випічки
У цьому пирогу багато яблук. А ще його дуже просто приготувати.
Поки ще сезон, треба готувати яблучні пироги. За цим рецептом пиріг виходить неймовірно соковитим, пишним, ніжним та із великою кількістю яблук. До того ж він дуже простий у приготуванні. Спробуйте приготувати цей прекрасний пиріг і він напевно стане улюбленим у вашій родині. Рецептом поділились на сайті Gospodynka.
Соковитий яблучний пиріг
Інгредієнти:
- 3 яйця;
- 100 г цукру;
- 1 пакетик ванільного цукру;
- щіпка солі;
- 150 г вершкового масла;
- 200 г борошна;
- 15 г розпушувача;
- лимонний сік;
- 7 великих яблук;
- абрикосове варення.
Збийте яйця з цукром, ванільним цукром і сіллю вінчиком або на ручному міксері до пишної маси. Додайте розм’якшене (кімнатної температури) вершкове масло, змішайте борошно з розпушувачем і додайте в яєчно-масляну суміш. Помішайте ще кілька хвилин, поки маса не стане світлішою, а цукор не розтане.
Яблука для начинки (приблизно 4 штуки) очистіть від шкірки і серцевини, наріжте дрібними кубиками і покладіть у миску. Полийте яблука лимонним соком та одразу перемішайте, щоб вони не потемніли. Очистіть три яблука, що залишилися, від серцевини, і наріжте на четвертинки. Зробіть поздовжні надрізи кінчиком ножа.
Перелийте тісто в миску, змішайте з нарізаними кубиками яблук. Добре перемішайте тісто з начинкою і ще раз полийте лимонним соком.
Вилийте тісто в роз’ємну форму діаметром 28 см і рівномірно розподіліть.
Викладіть поверх розрізані четвертинки яблук, злегка втисніть їх у тісто кінчиками пальців. Випікайте пиріг у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів близько 35-40 хвилин. Доки на дерев’яній шпажці, вставленій у середину, не залишиться слідів тіста. Якщо пиріг стає занадто темним, нещільно накрийте його фольгою.
Дістаньте готовий пиріг та змастіть його теплим, розм’якшеним абрикосовим джемом. Як охолоне – діставайте пиріг з форми та подавайте.
Читайте також:
Плетінка з сирним сиром і слабосоленою рибою: рецепт дивовижної випічки
Смачні тонкі млинці на кефірі з дірочками: покроковий рецепт