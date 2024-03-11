Найсоковитіший яблучний пиріг: рецепт смачної випічки

У цьому пирогу багато яблук. А ще його дуже просто приготувати.

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Поки ще сезон, треба готувати яблучні пироги. За цим рецептом пиріг виходить неймовірно соковитим, пишним, ніжним та із великою кількістю яблук. До того ж він дуже простий у приготуванні. Спробуйте приготувати цей прекрасний пиріг і він напевно стане улюбленим у вашій родині. Рецептом поділились на сайті Gospodynka.

Соковитий яблучний пиріг

Інгредієнти:

3 яйця;

100 г цукру;

1 пакетик ванільного цукру;

щіпка солі;

150 г вершкового масла;

200 г борошна;

15 г розпушувача;

лимонний сік;

7 великих яблук;

абрикосове варення.

Збийте яйця з цукром, ванільним цукром і сіллю вінчиком або на ручному міксері до пишної маси. Додайте розм’якшене (кімнатної температури) вершкове масло, змішайте борошно з розпушувачем і додайте в яєчно-масляну суміш. Помішайте ще кілька хвилин, поки маса не стане світлішою, а цукор не розтане.

Яблука для начинки (приблизно 4 штуки) очистіть від шкірки і серцевини, наріжте дрібними кубиками і покладіть у миску. Полийте яблука лимонним соком та одразу перемішайте, щоб вони не потемніли. Очистіть три яблука, що залишилися, від серцевини, і наріжте на четвертинки. Зробіть поздовжні надрізи кінчиком ножа.

Перелийте тісто в миску, змішайте з нарізаними кубиками яблук. Добре перемішайте тісто з начинкою і ще раз полийте лимонним соком.

Вилийте тісто в роз’ємну форму діаметром 28 см і рівномірно розподіліть.

Викладіть поверх розрізані четвертинки яблук, злегка втисніть їх у тісто кінчиками пальців. Випікайте пиріг у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів близько 35-40 хвилин. Доки на дерев’яній шпажці, вставленій у середину, не залишиться слідів тіста. Якщо пиріг стає занадто темним, нещільно накрийте його фольгою.

Дістаньте готовий пиріг та змастіть його теплим, розм’якшеним абрикосовим джемом. Як охолоне – діставайте пиріг з форми та подавайте.

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