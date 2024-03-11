Плетінка з сирним сиром і слабосоленою рибою: рецепт дивовижної випічки
Перед подачею плетінку необхідно акуратно нарізати на порційні шматки.
Якщо у вас у холодильнику є трохи зелені, слабосоленої риби та листкового тіста, дуже рекомендуємо поєднувати все це та приготувати палетку з сирним сиром і слабосоленою рибою. Рецептом поділилися в кулінарному блозі "Душевні рецепти".
Плетінка з сирним сиром і слабосоленою рибою
Інгредієнти:
- сирний/вершковий сир (наприклад, рікотта) — 200 г;
- слабосолона риба — 300 г;
- листкове тісто — 500 г;
- борошно — 20 г;
- оливкова олія — за смаком;
- спеції — за смаком.
Спосіб приготування:
Листкове тісто розморозити за інструкцією, розкачати на пергаментному папері, присипаному борошном.
Змастити тісто сирним сиром, викласти рибу і шпинат. Скрутити в рулет і розрізати його на дві частини.
Переплести частини між собою, закрутити у вінок, з'єднавши два кінці. Перенести разом із пергаментом у форму для випікання.
Відправити плетінку в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 30-35 хвилин, до рум'яної скоринки.
При подачі порізати на порції.
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