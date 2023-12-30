Цукрове печиво "Вушка": як приготувати смачні ласощі

Для любителів листкового тіста — прекрасна класика сухої випічки.

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Усі знають печиво "Вушка", воно легке, ніжне і хрустке. Його готують по всій Європі, називають прусським печивом, пальмовим, через форму печива, або віяловим. Це класика випічки з листкового тіста. Цукор карамелізується в духовці, внаслідок чого печиво виходить золотистим і хрустким. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Секрет цих ласощів криється в листковому тісті, рецепт якого доволі складний, тому найчастіше краще купувати готове, але якщо у вас є час і терпіння, приготуйте його вдома з олією хорошої якості, і результат буде ще приємнішим.

Їх можна приготувати заздалегідь і зберігати кілька днів.

Печиво "Вушка"

Інгредієнти:

Для тіста:

460 г вершкового масла;

130 г борошна.

Для тіста-пастелі:

535 г борошна манітоби;

215 г холодної води;

70 г вершкового масла.

Готуємо тісто-пастель. Насипте борошно разом із сіллю в чашу міксера і недовго перемішайте інгредієнти насадкою для тіста. Потроху додавайте холодну воду і перемішуйте, поки краї ємності не стануть чистими.

Візьміть тісто і вимісіть його вручну, поки воно не стане гладким і еластичним (більше борошна присипати не обов'язково). Надайте йому прямокутної форми, загорніть у папір для випічки і поставте в холодильник. Тим часом приготуйте другий вид тіста: змішайте в міксері масло та борошно.

Як тільки два інгредієнти добре перемішаються, перенесіть тісто на аркуш паперу для випічки.

Накрийте ще одним аркушем паперу для випічки і розкачайте тісто качалкою в прямокутник завтовшки 3 см.

Розкачайте тісто-пастель качалкою до тієї ж товщини, що й звичайне тісто, на злегка посипаній борошном дошці для випічки, щоб надати їй прямокутної форми. Помістіть пастель у центр.

Загніть два бічні кінці, щоб повністю покрити тісто. Поверніть так, щоб відкриті боки опинилися внизу і вгорі.

Розкачайте качалкою в напрямку двох відкритих боків, довівши тісто до товщини приблизно 1,5 см.

Тепер, завжди зберігаючи закритими сторони праворуч і ліворуч, зробіть потрійний згин: підведіть один кінець до центру прямокутника. Візьміть інший кінець і закрийте його іншим, щоб усього вийшло 3 шари. Переверніть тісто так, щоб обидва боки були закриті зверху і знизу.

Розкачайте тісто качалкою до товщини приблизно 1,5 см, обов'язково у напрямку отворів.

Тепер зробіть 4 згини: зігніть два кінці до центру і закрийте їх, як книжку. Загорніть тісто в харчову плівку і поставте в холодильник мінімум на 1 годину.

Дістаньте тісто з холодильника, покладіть його на кондитерську дошку так, щоб два закриті боки опинилися праворуч і ліворуч, і повторіть ще раз складання в 3 і 4 рази. Перед використанням дайте випічці постояти в холодильнику не менше 1 години.

Для приготування віял із листкового тіста роблять так: робочу поверхню рясно посипаємо цукром. Розкачайте листкове тісто і викладіть його на кондитерську дошку, посипавши ще цукром. Злегка розкачайте його качалкою, щоб подовжити. Складіть тісто навпіл, наближаючи один короткий бік до іншого, щоб позначити центр, потім знову відкрийте його. На цьому етапі, все ще використовуючи короткий бік, зігніть 1/3 однієї з двох половин до центру.

Знову зігніть до центру. Продовжуйте так само з другою половиною тіста, завжди спочатку складаючи його на 1/3 до центру.

Зробіть ще один згин до центру, потім посипте ще цукром, потім складіть одну частину до іншої, перекриваючи її.

Гострим ножем наріжте розкатане тісто на шматочки завширшки близько 1 см. Стисніть кожен із них пальцями трохи вище середини, щоб кінчики відкрилися, утворюючи невеличку букву "v". Розкладіть їх на великій відстані один від одного на 2 деках, застелених папером для випічки.

Готуйте печиво в розігрітій до 200° духовці 9-10 хвилин, потім за допомогою лопатки переверніть його на інший бік і продовжуйте готувати ще 5 хвилин або до бажаного ступеня підрум'янювання.

Дістаньте їх із духовки і дайте охолонути.

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