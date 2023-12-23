Італійський шоколадний десерт на Різдво: як приготувати панпепато

Панпепато (або пампепато) — типовий різдвяний десерт, який готують із шоколадом, сухофруктами, корицею та мускатним горіхом.

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Панпепато, або пампепато, — наш традиційний десерт, про його походження сперечаються міста Терні та Феррара. Його готують здебільшого в період Різдва, і, звісно, існує безліч рецептів, які впродовж багатьох років передавалися з родини в родину. У цьому рецепті використовуються горіхи трьох видів, але можна використовувати також фісташки, кедрові горіхи, або горіхи пекан. А родзинки можна замінити цукатами з апельсина або грейпфрута. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Панпепато готують у багатьох кондитерських по всій Італії, але традиція готувати його вдома, а потім обмінювати його з іншими членами сім'ї разом із гілочкою омели зберігається і сьогодні.

Панпепато

Інгредієнти:

50 г волоських горіхів;

50 г фундука;

50 г мигдалю;

100 г борошна;

100 г меду;

100 г темного шоколаду;

50 г родзинок;

2 столові ложки води;

кориця;

мускатний горіх;

чорний перець.

Щоб приготувати панпепато, злегка підрум'яньте горіхи на сухій сковороді. І замочіть родзинки в гарячій воді хвилин на десять. У невеликій каструльці розтопіть мед із водою, коли він добре розчиниться, вилийте його в миску з шоколадом.

У ту ж миску додайте сухофрукти, усі спеції, борошно та родзинки.

Швидко замісіть щільне однорідне тісто. Сформуйте буханець і помістіть його у форму, застелену папером для випічки. Випікайте за температури 180° приблизно 20 хвилин.

Перед подачею дайте панпепато повністю охолонути.

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