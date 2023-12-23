Італійський шоколадний десерт на Різдво: як приготувати панпепато
Панпепато (або пампепато) — типовий різдвяний десерт, який готують із шоколадом, сухофруктами, корицею та мускатним горіхом.
Панпепато, або пампепато, — наш традиційний десерт, про його походження сперечаються міста Терні та Феррара. Його готують здебільшого в період Різдва, і, звісно, існує безліч рецептів, які впродовж багатьох років передавалися з родини в родину. У цьому рецепті використовуються горіхи трьох видів, але можна використовувати також фісташки, кедрові горіхи, або горіхи пекан. А родзинки можна замінити цукатами з апельсина або грейпфрута. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.
Панпепато готують у багатьох кондитерських по всій Італії, але традиція готувати його вдома, а потім обмінювати його з іншими членами сім'ї разом із гілочкою омели зберігається і сьогодні.
Панпепато
Інгредієнти:
- 50 г волоських горіхів;
- 50 г фундука;
- 50 г мигдалю;
- 100 г борошна;
- 100 г меду;
- 100 г темного шоколаду;
- 50 г родзинок;
- 2 столові ложки води;
- кориця;
- мускатний горіх;
- чорний перець.
Щоб приготувати панпепато, злегка підрум'яньте горіхи на сухій сковороді. І замочіть родзинки в гарячій воді хвилин на десять. У невеликій каструльці розтопіть мед із водою, коли він добре розчиниться, вилийте його в миску з шоколадом.
У ту ж миску додайте сухофрукти, усі спеції, борошно та родзинки.
Швидко замісіть щільне однорідне тісто. Сформуйте буханець і помістіть його у форму, застелену папером для випічки. Випікайте за температури 180° приблизно 20 хвилин.
Перед подачею дайте панпепато повністю охолонути.
Також ви можете приготувати дуже смачний торт-морозиво.