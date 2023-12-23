Итальянский шоколадный десерт на Рождество: как приготовить панпепато
Панпепато (или пампепато) — типичный рождественский десерт, который готовится с шоколадом, сухофруктами, корицей и мускатным орехом.
Панпепато, или пампепато, — наш традиционный десерт , о его происхождении спорят города Терни и Феррара. Его готовят в основном в период Рождества, и, конечно, существует множество рецептов, которые на протяжении многих лет передавались из семьи в семью. В этом рецепте используются орехи трех видов, но можно использовать также фисташки, кедровые орехи, или орехи пекан. А изюм можно заменить цукатами из апельсина или грейпфрута. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.
Панпепато готовят во многих кондитерских по всей Италии, но традиция готовить его дома, а затем обменивать его с другими членами семьи вместе с веточкой омелы сохраняется и сегодня.
Панпепато
Ингредиенты:
- 50 г грецких орехов;
- 50 г фундука;
- 50 г миндаля;
- 100 г муки;
- 100 г меда;
- 100 г темного шоколада;
- 50 г изюма;
- 2 столовые ложки воды;
- корица;
- мускатный орех;
- черный перец.
Чтобы приготовить панепепато, слегка подрумяньте орехи на сухой сковороде. И замочите изюм в горячей воде минут на десять. В небольшой кастрюльке растопите мед с водой, когда он хорошо растворится, вылейте его в миску с шоколадом.
В ту же миску добавьте сухофрукты, все специи, муку и изюм.
Быстро замесите плотное однородное тесто. Сформируйте буханку и поместите ее в форму, застеленную бумагой для выпечки. Выпекайте при температуре 180° около 20 минут.
Перед подачей дайте панпепато полностью остыть.
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