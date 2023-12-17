Праздничные рецепты: рождественский торт-мороженое

Торт-мороженое — это прекрасный вариант сладкого холодного десерта на любое торжество. Его замечательный вкус сможет поднять настроение всем гостям.

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Торт-мороженое — эффектный рождественский десерт. Такой торт вызовет восторг ваших гостей и доставит массу приятных впечатлений. Он очень легкий, воздушный и элегантный. Приготовить его совсем несложно, сообщает Taste.

Ингредиенты

445 г (2 1/2 чашки) фруктовой смеси (можно купить в магазине готовую или приготовить самостоятельно);

65 г (1/2 стакана) поджаренного миндаля;

60 г (1/3 стакана) просеянной сахарной пудры;

2 столовые ложки бренди, шерри или ликера на выбор;

цедра 1 апельсина;

цедра 1 лимона;

2 кг ванильного мороженого (слегка размягченного);

200 г темного кулинарного шоколада (нарезанного);

100 г глазированной вишни;

100 г темного шоколада (расколотого на кусочки).

Приготовление

Шаг 1. Смажьте маслом форму для пудинга емкостью 1,5 л (6 чашек) и застелите ее полиэтиленовой пленкой так, чтобы она свисала со стенок. Смешайте фруктовую смесь, миндаль, сахарную пудру, бренди, цедру апельсина, цедру лимона в большой миске. Оставить на 1 час для мацерации.

Шаг 2. Добавьте мороженое к фруктовой смеси и перемешайте до однородной массы. Выложите ложкой в ​​подготовленную форму для пудинга и разровняйте поверхность. Накройте полиэтиленовой пленкой и поставьте в морозильную камеру на ночь для застывания.

Шаг 3. Поместите шоколад в жаропрочную миску над кастрюлей с кипящей водой, следя за тем, чтобы миска не касалась воды. Перемешивайте до тех пор, пока он не расплавится и не станет однородным. Оставьте на 10 минут или пока не остынет и не загустеет.

Шаг 4. Окуните дно чаши для пудинга в горячую воду и переложите торт-мороженое на сервировочную тарелку. Полейте растопленным шоколадом. Сверху украсьте глазированной вишней и кусочками шоколада. Подавайте немедленно.

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