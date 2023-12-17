Святкові рецепти: різдвяний торт-морозиво

Торт-морозиво — це прекрасний варіант солодкого холодного десерту на будь-яке свято. Його чудовий смак зможе підняти настрій усім гостям.

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Торт-морозиво — ефектний різдвяний десерт. Такий торт викличе захват ваших гостей і принесе масу приємних вражень. Він дуже легкий, повітряний і елегантний. Приготувати його зовсім нескладно, повідомляє Taste.

Інгредієнти

445 г (2 1/2 чашки) фруктової суміші (можна купити в магазині готову або приготувати самостійно);

65 г (1/2 склянки) підсмаженого мигдалю;

60 г (1/3 склянки) просіяної цукрової пудри;

2 столові ложки бренді, шеррі або лікеру на вибір;

цедра 1 апельсина;

цедра 1 лимона;

2 кг ванільного морозива (злегка розм'якшеного);

200 г темного кулінарного шоколаду (нарізаного);

100 г глазурованої вишні;

100 г темного шоколаду (розколотого на шматочки).

Приготування

Крок 1. Змастіть олією форму для пудингу ємністю 1,5 л (6 чашок) і застеліть її поліетиленовою плівкою так, щоб вона звисала зі стінок. Змішайте фруктову суміш, мигдаль, цукрову пудру, бренді, цедру апельсина, цедру лимона у великій мисці. Залишити на 1 годину для мацерації.

Крок 2. Додайте морозиво до фруктової суміші та перемішайте до однорідної маси. Викладіть ложкою в підготовлену форму для пудингу і розрівняйте поверхню. Накрийте поліетиленовою плівкою і поставте в морозильну камеру на ніч для застигання.

Крок 3. Помістіть шоколад у жароміцну миску над каструлею з киплячою водою, стежачи за тим, щоб миска не торкалася води. Перемішуйте доти, доки він не розплавиться і не стане однорідним. Залиште на 10 хвилин або поки не охолоне і не загусне.

Крок 4. Занурте дно чаші для пудингу в гарячу воду і перекладіть торт-морозиво на сервірувальну тарілку. Полийте розтопленим шоколадом. Зверху прикрасьте глазурованою вишнею і шматочками шоколаду. Подавайте негайно.

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