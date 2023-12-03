Ароматні гарбузові мафіни з лимонним кремом: покроковий рецепт

Смак гарбуза у випічці зовсім не відчувається, а легкий лимонний крем на основі вершкового сиру додасть мафінам приємної кислинки.

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Мафіни з гарбуза з лимонним кремом виходять дуже м'які й ароматні. Особливого смаку їм надає кориця та горіхи. Така випічка припаде до смаку як дорослим, так і дітям. Рецептом поділилася Олександра Сєдова, пише Art-Lunch.

Інгредієнти

Для мафінів:

м'якоть очищеного гарбуза 300 г;

яйця 3 шт;

борошно 225 г;

цукор 190 г;

олія рослинна (рафінована) 135 г;

фундук 50 г;

кориця мелена 1,5 ч. ложки;

мускатний горіх мелений 1 ч. ложка;

розпушувач 1 ч. ложка;

сіль 1 щіпка.

Для лимонного крему:

сир вершковий 3 ст. ложки;

лимон 1/2 ;

цукрова пудра 20 г;

Із зазначеної кількості інгредієнтів виходить 10-12 мафінів.

Приготування

Крок 1. Гарбуз чистимо від шкірки, натираємо на крупній тертці, викладаємо в глибоку тарілку або миску і ставимо в мікрохвильовку на 3-5 хвилин на максимальну потужність. Або викладаємо у форму для випічки, накриваємо фольгою, ставимо на 15 хвилин у розігріту до 200°С духовку.

Крок 2. Дістаємо гарбуз із мікрохвильовки або духовки, розминаємо його в пюре або перемелюємо блендером і залишаємо остуджуватися.

Крок 3. Фундук подрібнюємо за допомогою кухонного комбайна, але не надто дрібно, щоб горіхи відчувалися в нашій випічці. Якщо використовуєте сирий фундук, його необхідно попередньо трохи обсмажити на сухій сковорідці протягом декількох хвилин, до легкого бежевого відтінку.

Крок 4. Борошно, корицю, мускатний горіх і розпушувач просіваємо, висипаємо в миску і добре перемішуємо.

Крок 5. Яйця збиваємо з цукром і сіллю до однорідності, додаємо рослинну олію і перемішуємо. Туди ж додаємо охолоджене гарбузове пюре і суміш сухих інгредієнтів. Швидко все перемішуємо до однорідної маси. Останніми додаємо в тісто подрібнені горіхи і знову швидко перемішуємо тісто лопаткою.

Крок 6. Формочки для мафінів змащуємо олією і викладаємо в них тісто. Ставимо випікатися в розігріту до 180°С духовку на 20-25 хвилин. Маленька порада: готовність перевіряйте, протикаючи кекси зубочисткою. Якщо зубочистка виходить суха, значить мафіни готові.

Крок 7. Поки мафіни випікаються, приготуємо лимонний крем. Дрібною теркою зітріть цедру з половини лимона (тільки жовтий шар). Змішайте половину натертої цедри лимона, вершковий сир, цукрову пудру, видавіть 2-3 столові ложки лимонного соку і перемішайте все.

Крок 8. Готові мафіни дістаємо з духовки. Викладаємо на них лимонний крем за допомогою кондитерського мішка. Зверху посипаємо другою половиною лимонної цедри.

Наша чудова випічка готова. Приємного апетиту!

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