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Їжа

Осіння випічка: рецепт м'якого гарбузового кексу з корицею

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Фото: Скриншот | Гарбузовий кекс

Кекс за цим рецептом виходить м'яким усередині і з солодкою скоринкою.

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Зараз сезон гарбуза, тож саме час готувати гарбузовий кекс. Аромат йому надають кориця, імбир і мускатний горіх.

Цей гарбузовий кекс виходить дуже м'яким усередині, з хрусткою скоринкою з кориці та цукру. Рецептом поділилися на сайті Madame Vorger.

Гарбузовий кекс

Інгредієнти:

Для тіста:

  • 200 г гарбузового пюре;
  • два стиглих банани;
  • 100 г вершкового масла;
  • 140 г рідкого меду;
  • 2 яйця;
  • 1/2 ч. л. ванільного екстракту;
  • 230 г борошна;
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • 1/2 ч. л. харчової соди;
  • дрібка солі;
  • 1 ч. л. кориці;
  • по щіпці мелених мускатного горіха, сухого імбиру і кардамону.

Для присипки:

  • 20 г цукру змішаного з дрібкою кориці.

Для намазки:

  • 50 г м'якого вершкового масла;
  • 3 ст. л. рідкого меду.

Розігрійте духовку до 180 градусів. У великій мисці розімніть виделкою банани в пюре, додайте гарбузове пюре і перемішайте.

Розтопіть вершкове масло, додайте мед і яйця. Добре перемішайте. Просійте до цих інгредієнтів борошно, розпушувач, соду та спеції. Перемішайте до однорідності.

Форму для кексу змастіть вершковим маслом і налийте рідке тісто. Залиште місце: тісто має зайняти 3/4 форми. Зверху посипте цукром із корицею.

Випікайте близько 50 хвилин. Готовність перевіряйте зубочисткою — вона має бути сухою.

Перед подачею змішайте м'яке вершкове масло з медом і подавайте до нарізаного скибочками кексу.

Також ви можете приготувати простий і смачний десерт до чаю.