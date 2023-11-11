Осіння випічка: рецепт м'якого гарбузового кексу з корицею
Кекс за цим рецептом виходить м'яким усередині і з солодкою скоринкою.
Зараз сезон гарбуза, тож саме час готувати гарбузовий кекс. Аромат йому надають кориця, імбир і мускатний горіх.
Цей гарбузовий кекс виходить дуже м'яким усередині, з хрусткою скоринкою з кориці та цукру. Рецептом поділилися на сайті Madame Vorger.
Гарбузовий кекс
Інгредієнти:
Для тіста:
- 200 г гарбузового пюре;
- два стиглих банани;
- 100 г вершкового масла;
- 140 г рідкого меду;
- 2 яйця;
- 1/2 ч. л. ванільного екстракту;
- 230 г борошна;
- 1 ч. л. розпушувача;
- 1/2 ч. л. харчової соди;
- дрібка солі;
- 1 ч. л. кориці;
- по щіпці мелених мускатного горіха, сухого імбиру і кардамону.
Для присипки:
- 20 г цукру змішаного з дрібкою кориці.
Для намазки:
- 50 г м'якого вершкового масла;
- 3 ст. л. рідкого меду.
Розігрійте духовку до 180 градусів. У великій мисці розімніть виделкою банани в пюре, додайте гарбузове пюре і перемішайте.
Розтопіть вершкове масло, додайте мед і яйця. Добре перемішайте. Просійте до цих інгредієнтів борошно, розпушувач, соду та спеції. Перемішайте до однорідності.
Форму для кексу змастіть вершковим маслом і налийте рідке тісто. Залиште місце: тісто має зайняти 3/4 форми. Зверху посипте цукром із корицею.
Випікайте близько 50 хвилин. Готовність перевіряйте зубочисткою — вона має бути сухою.
Перед подачею змішайте м'яке вершкове масло з медом і подавайте до нарізаного скибочками кексу.
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