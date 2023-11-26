Последний аккорд осени: рецепт тыквенного кекса с клюквой и орехами
Клюква придает кексу изумительную кислинку.
В последнее воскресенье осени хочется чего-то яркого и вкусного, ведь впереди – три месяца холодов, длинных вечером и пасмурной погоды. Поэтому порадуйте себя вкусной сезонной выпечкой. Хотим поделиться с вами рецептом тыквенного кекса из блога "Вкусные рецепты". Его аромат поднимет настроение, а вкус покорит с первого кусочка.
Тыквенный кекс
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт;
- сахар – 100 гр;
- тыква – 200 гр;
- растительное масло – 80 мл;
- мука – 180 гр;
- разрыхлитель – 1 ч. л;
- сода – 0,5 ч. л;
- корица – 1 ст. л;
- сухой имбирь – 1 ч. л;
- орешки – 50-70 гр;
- клюква – 70 гр;
- тыквенные семена и клюква для декора.
Для крема:
- крем-сыр – 200 гр;
- сахарная пудра – 20-25 гр;
- цедра лимона
- сок половинки лимона.
Способ приготовления:
Яйца взбить с сахаром, пока масса не побелеет, добавить очищенную и натертую на реке тыкву и растительное масло, все хорошо перемешать. Затем добавить просеянную муку, разрыхлитель, соду, корицу, имбирь. Перемешать до однородности. Туда же всыпать орешки и клюкву, снова все перемешать.
Готовую массу перелить в форму для выпекания и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Готовность кекса проверить деревянной палочкой. После протыкания кекса она должна быть сухой.
Готовый кекс достать из формы и полностью охладить.
Все ингредиенты для крема смешать, смазать кремом кекс, посыпать его сверху тыквенными семенами и клюквой.
Ранее Фокус писал, как приготовить тыквенный кекс с бананами и корицей.