Сахарное печенье "Ушки": как приготовить вкуснейшее лакомство

Для любителей слоеного теста – прекрасная классика сухой выпечки.

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Все знают печенье "Ушки", оно легкое, нежное и хрустящее. Его готовят по всей Европе, называют прусским печеньем, пальмовым, из-за формы печений, или веерным. Это классика выпечки из слоеного теста. Сахар карамелизируется в духовке, в результате чего печенья получаются золотистыми и хрустящими. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Секрет этого лакомства кроется в слоеном тесте, рецепт которого довольно сложен, поэтому зачастую предпочтительнее покупать готовое, но если у вас есть время и терпение, приготовьте его дома с маслом хорошего качества, и результат будет еще более приятным.

Их можно приготовить заранее и хранить несколько дней.

Печенье "Ушки"

Ингредиенты:

Для теста:

460 г сливочного масла;

130 г муки.

Для теста-пастели:

535 г муки манитобы;

215 г холодной воды;

70 г сливочного масла.

Готовим тесто-пастель. Насыпьте муку вместе с солью в чашу миксера и недолго перемешайте ингредиенты насадкой для теста. Понемногу добавляйте холодную воду и перемешивайте, пока края емкости не станут чистыми.

Возьмите тесто и вымесите его вручную, пока оно не станет гладким и эластичным (больше муки присыпать не обязательно). Придайте ему прямоугольную форму, заверните в бумагу для выпечки и поставьте в холодильник. Тем временем приготовьте второй вид теста: смешайте в миксере масло и муку.

Как только два ингредиента хорошо перемешаются, перенесите тесто на лист бумаги для выпечки.

Накройте еще одним листом бумаги для выпечки и раскатайте тесто скалкой в ​​прямоугольник толщиной 3 см.

Раскатайте тесто-пастель скалкой до той же толщины, что и обычное тесто, на слегка посыпанной мукой доске для выпечки, чтобы придать ей прямоугольную форму. Поместите пастель в центр.

Загните два боковых конца, чтобы полностью покрыть тесто. Поверните так, чтобы открытые стороны оказались внизу и вверху.

Раскатайте скалкой в ​​направлении двух открытых сторон, доведя тесто до толщины примерно 1,5 см.

Теперь, всегда сохраняя закрытыми стороны справа и слева, сделайте тройной сгиб: подведите один конец к центру прямоугольника. Возьмите другой конец и закройте его другим, чтобы всего получилось 3 слоя. Переверните тесто так, чтобы обе стороны были закрыты сверху и снизу.

Раскатайте тесто скалкой до толщины примерно 1,5 см, обязательно по направлению отверстий.

Теперь сделайте 4 сгиба: согните два конца к центру и закройте их, как книжку. Заверните тесто в пищевую пленку и поставьте в холодильник минимум на 1 час.

Достаньте тесто из холодильника, положите его на кондитерскую доску так, чтобы две закрытые стороны оказались справа и слева, и повторите еще раз складывание в 3 и 4 раза. Перед использованием дайте выпечке постоять в холодильнике не менее 1 часа.

Для приготовления вееров из слоеного теста поступают следующим образом: рабочую поверхность обильно посыпаем сахаром. Раскатайте слоеное тесто и выложите его на кондитерскую доску, посыпав еще сахаром. Слегка раскатайте его скалкой, чтобы удлинить. Сложите тесто пополам, приближая одну короткую сторону к другой, чтобы обозначить центр, затем снова откройте его. На этом этапе, все еще используя короткую сторону, согните 1/3 одной из двух половин к центру.

Снова согните к центру. Продолжайте таким же образом со второй половиной теста, всегда сначала складывая его на 1/3 к центру.

Сделайте еще один сгиб к центру, затем посыпьте еще сахаром, затем сложите одну часть к другой, перекрывая ее.

Острым ножом нарежьте раскатанное тесто на кусочки шириной около 1 см. Сожмите каждый из них пальцами чуть выше середины, чтобы кончики открылись, образуя небольшую букву "v". Разложите их на большом расстоянии друг от друга на 2 противнях, застеленных бумагой для выпечки.

Готовьте печенья в разогретой до 200° духовке 9-10 минут, затем с помощью лопатки переверните их на другую сторону и продолжайте готовить еще 5 минут или до желаемой степени подрумянивания.

Достаньте их из духовки и дайте остыть.

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