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Їжа

Млинці та омлет одночасно: неймовірно смачна страва з овочів і яєць

рецепт омлета і млинця одночасно, смачний сніданок, броколі, морква, яйце
Фото: pixabay.com | Омлет чи млинець - і те, й друге

Смакуватиме цей омлето-млинець з гірчично-сметанним соусом.

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Бажаєте зарядитися енергією з самого ранку, та ще й вітамінізовано! Радимо вам смачний омлето-млинець з ніжною морквою і броколі.

Інгредієнти:

  • броколі — 180 г;
  • морква — 1 шт.;
  • картопля — 3 шт.;
  • петрушка — 1 пучок;
  • яйця курячі — 3 шт.;
  • сіль — за смаком;
  • молоко 3,2% — 400 мл;
  • борошно — 200 г;
  • олія — 2 ст. л.;
  • розпушувач — 1 ч. л.

Для соусу —

  • сметана — 2 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • часник — 1 зубчик.

Вимиту броколі поріжте дуже дрібно. Очистьте, вимийте та наріжте дрібними кубиками моркву. Очистьте, вимийте й натріть на грубій тертушці картоплю. Відтисніть із натертої картоплі зайву рідину. Перемішайте овочі. Вимийте та дрібно поріжте петрушку. Додайте її до овочевої суміші й також перемішайте.

Збийте яйця разом із борошном і молоком. Додайте олію та збийте ще раз. Висипте овочі в тісто. Добре перемішайте.

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Фото: pixabay.com

Розігрійте на пательні на сильному вогні олію. Зменшіть вогонь, коли олія почне шипіти, і вилийте 0,5 ополоника тіста на пательню. Обсмажте з обох боків до золотаво-коричневої скоринки.

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Фото: pixabay.com

Смажте так само інші млинці, поки не використаєте все тісто. Якщо пательня стала сухою, додайте ще 1 ч. л. олії, перш ніж наливати тісто на новий млинець.

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Фото: pixabay.com

Приготуйте соус. Змішайте сметану та гірчицю. Вичавте пресом або натріть на дрібній тертушці часник. Перемішайте. Цей соус можна намащувати як на напівготовий млинець, щоб потім досмажити на пательні, так і на вже спечений.

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