Млинці та омлет одночасно: неймовірно смачна страва з овочів і яєць

Смакуватиме цей омлето-млинець з гірчично-сметанним соусом.

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Бажаєте зарядитися енергією з самого ранку, та ще й вітамінізовано! Радимо вам смачний омлето-млинець з ніжною морквою і броколі.

Інгредієнти:

броколі — 180 г;

морква — 1 шт.;

картопля — 3 шт.;

петрушка — 1 пучок;

яйця курячі — 3 шт.;

сіль — за смаком;

молоко 3,2% — 400 мл;

борошно — 200 г;

олія — 2 ст. л.;

розпушувач — 1 ч. л.

Для соусу —

сметана — 2 ст. л.;

гірчиця — 1 ч. л.;

часник — 1 зубчик.

Вимиту броколі поріжте дуже дрібно. Очистьте, вимийте та наріжте дрібними кубиками моркву. Очистьте, вимийте й натріть на грубій тертушці картоплю. Відтисніть із натертої картоплі зайву рідину. Перемішайте овочі. Вимийте та дрібно поріжте петрушку. Додайте її до овочевої суміші й також перемішайте.

Збийте яйця разом із борошном і молоком. Додайте олію та збийте ще раз. Висипте овочі в тісто. Добре перемішайте.

Розігрійте на пательні на сильному вогні олію. Зменшіть вогонь, коли олія почне шипіти, і вилийте 0,5 ополоника тіста на пательню. Обсмажте з обох боків до золотаво-коричневої скоринки.

Смажте так само інші млинці, поки не використаєте все тісто. Якщо пательня стала сухою, додайте ще 1 ч. л. олії, перш ніж наливати тісто на новий млинець.

Приготуйте соус. Змішайте сметану та гірчицю. Вичавте пресом або натріть на дрібній тертушці часник. Перемішайте. Цей соус можна намащувати як на напівготовий млинець, щоб потім досмажити на пательні, так і на вже спечений.

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