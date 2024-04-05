Тамаго-які: рецепт японського омлету на сніданок

У цей омлет можна додавати будь-які овочі та спеції на свій смак. Його особливість — у цікавій подачі.

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Тамаго-які — традиційний японський омлет, який готують особливим способом. У його основі курячі яйця з молоком і дрібно нарізані овочі. Омлет готується тонкими шарами, які поступово згортають у рулет. Він виходить ніжним і соковитим, а рецепт приготування дає змогу додавати в нього прянощі, овочі або цукор на ваш смак. Рекомендуємо вам приготувати звичну страву по-новому та спробувати зробити Тамаго-які за рецептом із кулінарного блогу "Збірнка рецептів".

Японський омлет Тамаго-які

Інгредієнти:

яйця — 3 шт;

соєвий соус — 1 ч. л;

зелена цибуля — пучок;

морква — 1-2 шт;

рослинна олія — 3-5 г;

шинка та сир (за бажанням).

Спосіб приготування:

Яйця збити вінчиком у глибокій мисці, додати до них соєвий соус і знову перемішати. Моркву нарізати тонкими слайсами, а потім — дрібними кубиками, зелену цибулю дрібно нарізати.

На плиті розігріти сковорідку і додати олію. Коли вона нагріється, вилити на сковорідку тонкий шар омлету, щоб вийшов тонкий млинець. Щойно він трохи прихопиться (1-2 хвилини на слабкому вогні), згорнути його в рулет, трохи не доходячи до краю. Потім рулет відсунути на край сковорідки і знову додати яцаа з овочами на вільне місце. Коли вони прихопляться, продовжити згортати рулет. Продовжувати так робити, поки не закінчиться яєчна маса.

Подавати гарячим, посипавши зеленню або кунжутом і порізавши на порції.

Рецепт Тамаго-яки без соєвого соусу, але з молоком

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