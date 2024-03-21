Ажурні млинці на дріжджах: покроковий рецепт
Такі млинці можна подавати зі сметаною, сиропом, варенням, згущеним молоком.
Млинці — улюблена й універсальна страва, яку можна вживати з найрізноманітнішими інгредієнтами, як начинку, або просто полив сметаною, сиропом чи згущеним молоком. Сьогодні хочемо поділитися з вами перевіреним рецептом ажурних млинців на дріжджах за рецептом авторки блогу "Смачні рецепти на кожен день". Вони виходять пишними та смачними.
Ажурні млинці на дріжджах
Інгредієнти:
- молоко — 900 мл;
- цукор — 3 ч. л;
- дріжджі сухі — 1 ч. л. (без гірки);
- яйця — 2 шт;
- борошно — 330 г;
- олія — 4 ст. л;
- сіль — 1/2 ч. л.
Спосіб приготування:
У тепле молоко додати цукор і дріжджі, перемішати до розчинення. Додати яйця кімнатної температури, перемішати. Поступово додати просіяне борошно, добре вимішуючи щоразу. Борошна може піти трохи менше або трохи більше. Орієнтуйтеся на консистенцію, з більш рідкого вийдуть більш тонкі млинці, з більш густого — більш грубі.
Наприкінці додати рослинну олію та сіль. Ще раз добре перемішати. Накрити рушником і залишити на годину.
Далі тісто вимішати та посмажити млинці. Смажити млинці необхідно на досить великому вогні, щоб вони не сушилися, а швидко смажилися. Щойно зарум'яняться, їх одразу ж необхідно перевернути. Готові млинці, поки смажаться інші, тримайте під кришкою.
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