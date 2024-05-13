Апельсинові сирники: рецепт смачної страви до сніданку
Під час подачі такі млинці можна полити апельсиновим сиропом, щоб зробити їхній смак ще більш насиченим.
Апельсинові сирники — чудовий спосіб смачно та ситно розпочати робочий день. Ароматні, солодкі та з кислинкою, вони стануть чудовим доповненням до чаю або кави. Як їх приготувати, розповіли в кулінарному блозі "Душевні рецепти".
Апельсинові сирники
Інгредієнти:
- кисломолочний сир — 200 г;
- яйце — 1 шт;
- борошно — 70 г (для панірування);
- апельсин — 1 шт;
- цукор — 35 г;
- ванілін — дрібка.
Спосіб приготування:
У глибокому посуді змішати сир із яйцем і цукром. Натерти цедру апельсина на тертці, вичавити сік із чверті апельсина (2 ст. л). Додати борошно і ванілін. Замісити тісто.
Розділити масу на 5-6 частин, сформувати сирники.
Викласти сирники на добре розігріту сковороду, змащену олією. Смажити на середньому вогні з двох боків до рум'яної скоринки. При подачі можна полити сирники сметаною або апельсиновим сиропом.
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