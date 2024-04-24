Сирники з незвичайним інгредієнтом: рецепт смачної страви на сніданок
Сирники можна подавати зі сметаною та ягодами, згущеним молоком, сиропом.
Сирники — страва, яку багато господинь із задоволенням готують на сніданок. Вони смачні та ситні, чудово підходять до ранкового чаю або кави і добре втамовують голод. Лише один інгредієнт додасть їм нового і вишуканого смаку. Що це за інгредієнт, і як зробити такі сирники, розповіли в кулінарному блозі "Душевні рецепти".
Кокосові сирники
Інгредієнти:
- борошно рисове — 2 ст. л;
- яйце — 1 шт;
- кисломолочний сир — 180 г;
- кокосова стружка — 2 ст. л;
- цукор — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
У глибоку миску скласти всі інгредієнти, добре їх перемішати, щоб вийшла м'яка маса, яка не розсипається.
Робочу поверхню присипати борошном. З отриманої маси скачати ковбаску, розділити її на рівні частини та сформувати сирники.
Смажити сирники на сковороді без додавання олії або з краплею олії на середньому вогні під кришкою з обох боків до рум'яної скоринки.
Подавати сирники можна зі сметаною та ягодами, а також із будь-якими іншими добавками.
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