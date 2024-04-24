Сирники з незвичайним інгредієнтом: рецепт смачної страви на сніданок

Сирники можна подавати зі сметаною та ягодами, згущеним молоком, сиропом.

Related video

Сирники — страва, яку багато господинь із задоволенням готують на сніданок. Вони смачні та ситні, чудово підходять до ранкового чаю або кави і добре втамовують голод. Лише один інгредієнт додасть їм нового і вишуканого смаку. Що це за інгредієнт, і як зробити такі сирники, розповіли в кулінарному блозі "Душевні рецепти".

Кокосові сирники

Інгредієнти:

борошно рисове — 2 ст. л;

яйце — 1 шт;

кисломолочний сир — 180 г;

кокосова стружка — 2 ст. л;

цукор — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

У глибоку миску скласти всі інгредієнти, добре їх перемішати, щоб вийшла м'яка маса, яка не розсипається.

Робочу поверхню присипати борошном. З отриманої маси скачати ковбаску, розділити її на рівні частини та сформувати сирники.

Смажити сирники на сковороді без додавання олії або з краплею олії на середньому вогні під кришкою з обох боків до рум'яної скоринки.

Подавати сирники можна зі сметаною та ягодами, а також із будь-якими іншими добавками.

Читайте також:

Сирники з гарбузом від Лізи Глинської: покроковий рецепт приготування ніжного десерту

Рецепт ідеальних сирників без борошна: пишні та ніжні

Оригінальна страва: смачний рецепт солоних сирників