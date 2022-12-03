Рецепт ідеальних сирників без борошна: пишні та ніжні

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Кількість цукру в сирниках регулюйте на свій смак. Можна покласти менше, а готову страву подавати з солодким варенням, згущеним молоком або іншим солодким соусом.

Як приготувати ідеальні сирники:

Сир краще вибирати жирністю від 5% до 9%, тоді сирники краще триматимуть форму. Незалежно від жирності, сир може бути менш або більш вологим. В останньому випадку сформувати сирники та ідеально їх посмажити буде важко. Тримайте лайфхак: перед початком приготування викладіть сир у кілька шарів марлі та ретельно відіжміть сироватку.

Якщо волога все ж залишилася, її вбере манка. Щоб досягти потрібної консистенції тіста, покладіть в нього ту кількість манки, яка вказана в рецепті, а потім дайте тісту постояти хвилин 15. Манка набухне, вологи буде менше. Вже тоді подивіться, чи додати ще трохи крупи.

Смажте сирники на добре розігрітій пательні, але на невеликому вогні, щоб добре приготувалися всередині. Якщо ж переживаєте за форму, покладіть сформовані сирники в морозилку на 10 хвилин, а потім смажте.

Інгредієнти для ідеальних сирників

400 г сиру 9%

1 яйце

3 ст. л. манки (+ додатково для панірування)

3 ст. л. цукру

4 ст. л. соняшникової олії (для смаження)

10 г ванільного цукру

1 дрібка солі

Покроковий рецепт ідеальних сирників:

КРОК 1. Викладіть 400 г сиру жирністю 9% у миску. Вбийте яйце, всипте 3 ст. л. цукру та 10 г ванільного цукру, 3 ст. л. манки та дрібку солі.

КРОК 2. Перемішайте до однорідності виделкою, ложкою або використовуйте товкачик для картоплі. Якщо тісто здається вам занадто рідким, додайте ще трохи манки. Дайте тісту постояти хвилин 15, щоб манка трохи набрякла.

КРОК 3. Посипте дошку чи стіл манкою. Сформуйте з тіста кульки і трохи приплюсніть кожен. Викладіть на дошку і запаніруйте в манці.

КРОК 4. Розігрійте пательню з невеликою кількістю олії, викладіть сирники і смажте по кілька хвилин із кожного боку до утворення золотистої скоринки. Усього вам знадобиться приблизно 4 ст. л. рослинної олії. Готові сирники викладайте на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру.

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