Рецепт идеальных сырников без муки: пышные и нежные

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Количество сахара в сырниках регулируйте по своему вкусу. Можно положить поменьше, а уже готовое блюдо подавать со сладким вареньем, сгущеным молоко или другим сладким соусом.

Как приготовить идеальные сырники:

Творог лучше выбирать жирностью от 5% до 9%, тогда сырники будут лучше держать форму. Независимо от жирности, творог может быть менее или более влажным. В последнем случае сформировать сырники и идеально их пожарить будет трудно. Держите лайфхак: перед началом приготовления выложите творог в несколько слоев марли и тщательно отожмите сыворотку.

Если влага все же осталась, ее впитает манка. Чтобы добиться нужной консистенции теста, положите в него то количество манки, которое указано в рецепте, а затем дайте тесту постоять минут 15. Манка набухнет, влаги будет меньше. Уже тогда посмотрите, нужно ли добавить еще немного крупы.

Жарьте сырники на хорошо разогретой сковороде, но на небольшом огне, чтобы они хорошо приготовились внутри. Если же переживаете за форму, положите сформированные сырники в морозилку на 10 минут, а потом жарьте.

Ингредиенты для идеальных сырников

400 г творога 9%

1 яйцо

3 ст. л. манки (+ дополнительно для панировки)

3 ст. л. сахара

4 ст. л. подсолнечного масла (для жарки)

10 г ванильного сахара

1 щепотка соли

Пошаговый рецепт идеальных сырников:

ШАГ 1. Выложите 400 г творога жирностью 9% в миску. Вбейте яйцо, всыпьте 3 ст. л. сахара и 10 г ванильного сахара, 3 ст. л. манки и щепотку соли.

ШАГ 2. Перемешайте до однородности вилкой, ложкой или используйте пестик для картофеля. Если тесто кажется вам слишком жидким, добавьте еще немного манки. Дайте тесту постоять минут 15, чтобы манка немного разбухла.

ШАГ 3. Посыпьте доску или стол манкой. Сформируйте из теста шарики и немного приплюсните каждый. Выложите на доску и запанируйте в манке.

ШАГ 4. Разогрейте сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла, выложите сырники и жарьте по несколько минут с каждой стороны до образования золотистой корочки. Всего вам понадобится примерно 4 ст. л. растительного масла. Готовые сырники выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.

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