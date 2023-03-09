Борщ с карасями, который любил Тарас Шевченко: рецепт от Евгения Клопотенко

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Возьмите и приготовьте борщ с карасями. Я использовал 6 маленьких карасиков, но если что, можете взять и другую рыбу. Очищенных карасей посолите с обеих сторон и запанируйте в муке (у меня пошла примерно 1 ст. л. муки). Разогрейте сковороду с 2 ст. л. растительного масла и хорошо обжарьте карасей с обеих сторон до румяной корочки. Переложите на бумажные полотенца, чтобы впиталось лишнее масло.

Очистите 1 большую свеклу, 1 среднюю луковицу, 4 средних картофелины и 1 среднюю морковку. Лук порежьте кубиками, а морковь со свеклой натрите на терке. Лук обжарьте в глубокой сковороде с 1 ст. л. растительного масла до мягкости. Добавьте морковь и свеклу, влейте 200 мл домашнего томатного сока и тушите все несколько минут. Затем добавьте 150 мл воды, доведите до кипения и тушите на медленном огне 10 минут.

Тем временем очищенный картофель порежьте небольшими кубиками, выложите в кастрюлю и залейте 2 л воды. Варите на среднем огне с щепоткой соли 20 минут. Нашинкуйте 200 г свежей капусты, добавьте в кастрюлю и варите еще 10 минут.

После этого добавьте в кастрюлю овощи из сковороды, 2 лавровых листа, 3 горошины душистого перца, соль и перец по вкусу. Оставьте на медленном огне на 5 минут. Добавьте к борщу жареных карасей и проварите все вместе в течение нескольких минут. Подавайте борщ с карасиком в тарелку и наслаждайтесь.

Отец Тарас поддерживал украинские традиции еще до того, как это стало мейнстримом. Теперь наша очередь. Цем.

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