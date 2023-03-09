Борщ із карасями, який любив Тарас Шевченко: рецепт від Євгена Клопотенка

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Візьміть і приготуйте борщ із карасями. Я використав 6 маленьких карасиків, але якщо що, можете взяти й іншу рибу. Очищених карасів посоліть із обох боків та запаніруйте в борошні (в мене пішла приблизно 1 ст. л. борошна). Розігрійте пательню з 2 ст. л. олії та добре обсмажте карасів з обох сторін до рум’яної скоринки. Перекладіть на паперові рушники, щоб всоталася зайва олія.

Очистьте 1 великий буряк, 1 середню цибулину, 4 середні картоплини та 1 середню морквину. Цибулю поріжте кубиком, а моркву з буряком натріть на тертці. Цибулю обсмажте у глибокій пательні з 1 ст. л. олії до м’якості. Додайте моркву і буряк, влийте 200 мл домашнього томатного соку і тушкуйте все разом кілька хвилин. Потім додайте 150 мл води, доведіть до кипіння і тушкуйте на повільному вогні 10 хвилин.

Тим часом очищену картоплю поріжте невеликими кубиками, викладіть у каструлю і залийте 2 л води. Варіть на середньому вогні з дрібкою солі 20 хвилин. Нашаткуйте 200 г свіжої капусти, додайте у каструлю та варіть ще впродовж 10 хвилин.

Після цього додайте в каструлю овочі з пательні, 2 лаврових листи, 3 горошини духмяного перцю, сіль та перець до смаку. Залиште на повільному вогні на 5 хвилин. Додайте до борщу смажених карасів та проваріть все разом упродовж кількох хвилин. Подавайте борщ з карасиком у тарілці і насолоджуйтеся.

Батько Тарас підтримував українські традиції ще до того, як це стало мейнстримом. Тепер наша черга. Цьом.

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