Невидимий розкол України: як інформаційні війни навіюють нам те, чого немає

Related video

Ви задумувалися взагалі про те, де проходить розкол нашого суспільства? Впевнений, в коментарях багато понаписують про наші проблеми. Але також я впевнений, що масштаби цих проблем дуже і дуже перебільшені. От прочитайте питання в першому реченні. Ви певно сприйняли його як факт і навіть не здивувалися, не піддали сумніву. Це і є наслідок інформаційної війни. Коли будь-який маленький негаразд роздувся, розкрутився і підкріпився напливом ботів до таких розмірів, що здається — все, все пропало.

Нещодавно я прочитав пост Валерія Пекара у фейсбуці, про те, що Громадянська мережа ОПОРА ініціювала, а KSE та КМІС провели дослідження: "що ж розколює українське суспільство". Це мова? Віра? Межа між цивільними та військовими? Між регіонами? Чи як? а відповідь виявилася кращою, ніж питання: немає цього розколу. Якщо існують в цих гострих темах якісь суперечності, то точно не в таких межах, як це намагається докрутити російська пропаганда. А українці — досить об'єднані та згуртовані, у своїй більшості. І саме на цю більшість, на мою думку, треба рівнятися. На тих, хто бореться, хто допомагає, хто донатить, хто розвиває українську культуру.

Ми є тим, у що самі віримо. То давайте вірити у краще. Цьом.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо